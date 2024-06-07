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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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31 د
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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من الملعب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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كواليس السينما
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
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مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-إعادة-فتح-ميناء-غزة-المؤقت-بعد-أضرار-العواصف-1089614789.html
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
سبوتنيك عربي
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعادت إنشاء رصيف مؤقت لتعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن تعرض الهيكل لأضرار بسبب العواصف، وخضع... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:54+0000
2024-06-07T13:54+0000
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وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، مما أتاح مواصلة توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة".وتابع بيان الجيش الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240601/بعدما-جرفته-الأمواج-رصيف-غزة-العائم-يكشف-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1089416991.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي

الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف

13:54 GMT 07.06.2024
© AFP 2023الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة
© AFP 2023
تابعنا عبر
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعادت إنشاء رصيف مؤقت لتعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن تعرض الهيكل لأضرار بسبب العواصف، وخضع لإصلاحات في ميناء قريب.
وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، مما أتاح مواصلة توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة".
وتابع بيان الجيش الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
الرصيف العائم الذي أنشأه الجيش الأمريكي على شواطئ غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
بعدما جرفته الأمواج.. رصيف غزة العائم يكشف نقطة ضعف الجيش الأمريكي
1 يونيو, 17:08 GMT
وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. نتنياهو يلقي خطابا أمام الكونغرس الأمريكي 24 يوليو المقبل.. فيديو05:37 GMT
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