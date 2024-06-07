https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-إعادة-فتح-ميناء-غزة-المؤقت-بعد-أضرار-العواصف-1089614789.html

الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف

الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف

سبوتنيك عربي

قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعادت إنشاء رصيف مؤقت لتعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن تعرض الهيكل لأضرار بسبب العواصف، وخضع... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T13:54+0000

2024-06-07T13:54+0000

2024-06-07T13:54+0000

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

العالم

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وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، مما أتاح مواصلة توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة".وتابع بيان الجيش الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240601/بعدما-جرفته-الأمواج-رصيف-غزة-العائم-يكشف-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1089416991.html

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