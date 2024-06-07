https://sarabic.ae/20240607/الجيش-الأمريكي-يعلن-إعادة-فتح-ميناء-غزة-المؤقت-بعد-أضرار-العواصف-1089614789.html
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
سبوتنيك عربي
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعادت إنشاء رصيف مؤقت لتعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن تعرض الهيكل لأضرار بسبب العواصف، وخضع... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:54+0000
2024-06-07T13:54+0000
2024-06-07T13:54+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9a697db79626584765d4dad57053afc.jpg
وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، مما أتاح مواصلة توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة".وتابع بيان الجيش الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240601/بعدما-جرفته-الأمواج-رصيف-غزة-العائم-يكشف-نقطة-ضعف-الجيش-الأمريكي-1089416991.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089416836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4ce720922bdfb2bfc0dbbe5fe20289c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, العالم العربي
الجيش الأمريكي يعلن إعادة فتح ميناء غزة المؤقت بعد أضرار العواصف
قال الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة أعادت إنشاء رصيف مؤقت لتعزيز توصيل المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن تعرض الهيكل لأضرار بسبب العواصف، وخضع لإصلاحات في ميناء قريب.
وقالت القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط، عبر منصة "إكس": "نجحت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في إعادة إنشاء الرصيف المؤقت في غزة، مما أتاح مواصلة توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لشعب غزة".
وتابع بيان الجيش الأمريكي أنه "في الأيام المقبلة، ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بتسهيل حركة المواد الغذائية الحيوية، وغيرها من إمدادات الطوارئ، دعما للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت، الشهر الماضي، بدء تسليم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، انطلاقاً من الرصيف البحري المؤقت الذي أقيم قبالة ساحل القطاع.
وأغلقت إسرائيل جميع المعابر البرية، التي تدخل منها المساعدات الإنسانية
إلى القطاع، وأعلنت واشنطن إنشاء رصيف عائم لإيصال المساعدات عبر البحر، بينما أكدت منظمات أممية أنه لا بديل عن المساعدات التي تدخل القطاع بريا.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس
، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.