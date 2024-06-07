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بث مباشر لكلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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الصين تحذر من اتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار
الصين تحذر من اتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أكدت الصين، اليوم الجمعة، اتخاذها "إجراءات قوية وحازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ردا على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات قطع غيار... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T13:37+0000
2024-06-07T13:37+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب عام 1982".وأشارت إلى أن "مثل هذه المبيعات تقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بالعلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وإرسال رسالة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وتستنكر الصين ذلك بشدة وتعارضه بشدة".وشددت نينغ أن "ما حدث يظهر مرة أخرى أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر المضيق، وأكبر مصدر للضرر على الوضع الراهن عبر المضيق، هو التحركات الانفصالية من أجل "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم لمثل هذه التحركات من القوى الخارجية، التي تقودها أمريكا وقواتها".وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تعليقها بالقول إن "مسألة تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وتحث بكين واشنطن على الالتزام الجاد بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان وإجراء اتصالات عسكرية مع تايوان، والتوقف عن خلق عوامل تؤجج التوترات في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض جانبي المضيق للخطر، والكف عن المضي في هذا الطريق الخاطئ والخطير".وأمس الخميس، قالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار ومعدات إضافية لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تايوان.من جانبها، شكرت تايوان أمريكا على موافقتها على بيع معدات وقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، قائلة إن ذلك سيساعد الجزيرة في الدفاع عن نفسها ضد الصين.وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وبدأت في الشهر الماضي تدريبات حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بعد أيام من تنصيب رئيسها الجديد، لاي تشينغ تي.
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الصين تحذر من اتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" ردا على صفقة أسلحة أمريكية لتايوان بقيمة 80 مليون دولار

13:37 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / GREG BAKERعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
علم الصين
© AFP 2023 / GREG BAKER
تابعنا عبر
أكدت الصين، اليوم الجمعة، اتخاذها "إجراءات قوية وحازمة للدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها"، ردا على موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على مبيعات قطع غيار طائرات "إف-16" بقيمة 80 مليون دولار أمريكي إلى تايوان.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لمنطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الصينية الأمريكية الثلاثة، وخاصة بيان 17 أغسطس/ آب عام 1982".
وأشارت إلى أن "مثل هذه المبيعات تقوّض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية، وتضر بالعلاقات الصينية الأمريكية، وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وإرسال رسالة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية المطالبة باستقلال تايوان، وتستنكر الصين ذلك بشدة وتعارضه بشدة".
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رئيس تايوان الجديد: منفتحون على العمل مع الصين من أجل "السلام"
26 مايو, 09:20 GMT
وشددت نينغ أن "ما حدث يظهر مرة أخرى أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر المضيق، وأكبر مصدر للضرر على الوضع الراهن عبر المضيق، هو التحركات الانفصالية من أجل "استقلال تايوان" والتواطؤ والدعم لمثل هذه التحركات من القوى الخارجية، التي تقودها أمريكا وقواتها".
وأوضحت أن "استقلال تايوان" لا يتوافق مع السلام عبر المضيق كما يتعارض النار مع الماء، وتحاول سلطات الحزب التقدمي الديمقراطي السعي إلى الاستقلال من خلال استخدام القوة، وأمريكا عازمة على المساعدة في تعزيز هذه الأجندة من خلال تسليح تايوان، وهذا يتعارض مع اتجاه العصر، الذي لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات عبر المضيق، ولن يؤدي إلى أي شيء".
وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، تعليقها بالقول إن "مسألة تايوان تقع في قلب المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأول الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية، وتحث بكين واشنطن على الالتزام الجاد بمبدأ "صين واحدة" والبيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، والتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان وإجراء اتصالات عسكرية مع تايوان، والتوقف عن خلق عوامل تؤجج التوترات في مضيق تايوان، والتوقف عن تعريض جانبي المضيق للخطر، والكف عن المضي في هذا الطريق الخاطئ والخطير".
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2 يونيو, 06:51 GMT
وأمس الخميس، قالت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي الأمريكية، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على بيع قطع غيار ومعدات إضافية لطائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى تايوان.
من جانبها، شكرت تايوان أمريكا على موافقتها على بيع معدات وقطع غيار طائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، قائلة إن ذلك سيساعد الجزيرة في الدفاع عن نفسها ضد الصين.
وتقول الصين إن تايوان جزء من أراضيها، وبدأت في الشهر الماضي تدريبات حول الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي، بعد أيام من تنصيب رئيسها الجديد، لاي تشينغ تي.
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