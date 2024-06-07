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https://sarabic.ae/20240607/مقتل-وإصابة-14-جنديا-يمنيا-إثر-قصف-منسوب-لـ-أنصار-الله-غرب-محافظة-مأرب-1089595514.html
مقتل وإصابة 14 جنديا يمنيا إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" غرب محافظة مأرب
مقتل وإصابة 14 جنديا يمنيا إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" غرب محافظة مأرب
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب 14 جندياً من الجيش اليمني يوم الخميس إثر قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، التي تشهد أعنف قتال بين الجانبين منذ أعوام. 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T04:50+0000
2024-06-07T05:06+0000
أنصار الله
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القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلين من "أنصار الله" شنوا قصفاً بقذائف الهاون على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له في جبهة الزور غرب محافظة مأرب، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين من الجيش اليمني.ولم يصدر تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف المنسوب لها.يأتي القصف بعد أيام من اندلاع مواجهات بمختلف الأسلحة بينها الثقيلة بين القوات اليمنية المشتركة ومسلحين من "أنصار الله"، الذين هاجموا منطقة الجفرة في مديرية العبدية جنوب مأرب في 18 مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 جنود و5 من صفوف الجماعة، بينما أصيب 13 من الجانبين.تعد مأرب مسرح الصراع الأعنف بين الجيش اليمني و"أنصار الله" منذ إطلاق الجماعة مطلع عام 2021 حملة للسيطرة على كامل محافظة مأرب وخاصة مركزها مدينة مأرب. تمكنت الجماعة من السيطرة على عدة مناطق في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.تكتسب مدينة مأرب التي يسيطر عليها الجيش اليمني أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في البلاد بقدرة 341 ميغاواط.وفي 13 مايو الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن "القلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز"، داعياً أطراف الصراع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة"، مؤكداً أن "الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً".يشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في 2 أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.يعاني البلد العربي للسنة العاشرة على التوالي من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، مما تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.تسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء. فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.أودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، بينما بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240601/إصابة-قائد-عسكري-بالجيش-اليمني-إثر-تفجير-استهدف-موكبه-في-محافظة-تعز--1089408911.html
https://sarabic.ae/20240522/الجيش-اليمني-يعلن-إسقاط-طائرة-مجنحة-لـأنصار-الله-حاولت-استهداف-مواقعه-في-الجوف-1089124410.html
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أنصار الله
أنصار الله

مقتل وإصابة 14 جنديا يمنيا إثر قصف منسوب لـ "أنصار الله" غرب محافظة مأرب

04:50 GMT 07.06.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 07.06.2024)
© AFP 2023القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023
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قُتل وأصيب 14 جندياً من الجيش اليمني يوم الخميس إثر قصف منسوب لجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، التي تشهد أعنف قتال بين الجانبين منذ أعوام.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لـ "سبوتنيك" بأن مقاتلين من "أنصار الله" شنوا قصفاً بقذائف الهاون على مواقع للجيش اليمني وقبليين موالين له في جبهة الزور غرب محافظة مأرب، مما أسفر عن مقتل 6 جنود وإصابة 8 آخرين من الجيش اليمني.
محافظة عدن جنوب اليمن 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2024
إصابة قائد عسكري بالجيش اليمني إثر تفجير استهدف موكبه في محافظة تعز
1 يونيو, 12:16 GMT
ولم يصدر تعليق فوري من جماعة "أنصار الله" بشأن القصف المنسوب لها.
يأتي القصف بعد أيام من اندلاع مواجهات بمختلف الأسلحة بينها الثقيلة بين القوات اليمنية المشتركة ومسلحين من "أنصار الله"، الذين هاجموا منطقة الجفرة في مديرية العبدية جنوب مأرب في 18 مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل 3 جنود و5 من صفوف الجماعة، بينما أصيب 13 من الجانبين.
تعد مأرب مسرح الصراع الأعنف بين الجيش اليمني و"أنصار الله" منذ إطلاق الجماعة مطلع عام 2021 حملة للسيطرة على كامل محافظة مأرب وخاصة مركزها مدينة مأرب. تمكنت الجماعة من السيطرة على عدة مناطق في المحافظة الغنية بالنفط والغاز.
تكتسب مدينة مأرب التي يسيطر عليها الجيش اليمني أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، حيث تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صافر وأكبر محطة لتوليد الكهرباء بالغاز في البلاد بقدرة 341 ميغاواط.
وفي 13 مايو الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، خلال إحاطة لمجلس الأمن الدولي، عن "القلق إزاء استمرار الأنشطة العسكرية في الضالع والحديدة ولحج ومأرب وصعدة وشبوة وتعز"، داعياً أطراف الصراع إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في أفعالهم وخطابهم خلال هذه المرحلة الهشة"، مؤكداً أن "الوصول إلى حل سلمي وعادل ما زال ممكناً".
يشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في 2 أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
الجيش اليمني في الحكومة المعترف بها دوليا غربي مأرب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2024
الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مجنحة لـ"أنصار الله" حاولت استهداف مواقعه في الجوف
22 مايو, 23:24 GMT
يعاني البلد العربي للسنة العاشرة على التوالي من صراع مستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، مما تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
تسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر 2014 على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء. فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية في 26 مارس 2015 عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
أودت الحرب الدائرة في اليمن حتى أواخر 2021 بحياة 377 ألف شخص، وألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، بينما بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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