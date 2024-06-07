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وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا من الدول التي ستشارك في إعادة إعمار السودان

وزير الخارجية السوداني لـ"سبوتنيك": روسيا من الدول التي ستشارك في إعادة إعمار السودان

سبوتنيك عربي

أجرت وكالة "سبوتنيك" لقاء مع وزير الخارجية السوداني، حسين عوض علي، على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024. 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T11:52+0000

2024-06-07T11:52+0000

2024-06-07T11:52+0000

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وأشاد الوزير السوداني خلال تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بالمنتدى الاقتصادي مؤكدا أنه يعتبر نقلة نوعية شهد مشاركة نحو 134 دولة، من بينها العديد من الدول العربية، وهو ما يعتبر أحد النجاحات الاقتصادية الروسية في عالم محترك. وحول الصراع العسكري الدائر في السودان، قال علي إن الجيش السوداني يحمي الشرعية من الجماعات المتمردة، معربا عن ثقته في أن هذه الحرب لن تمتد لأكثر من 4 أو 6 أشهر، وسيتم بعدها إزالة قوات الدعم السريع التي وصفها بـ"الورم السرطاني".وتابع الوزير أن هناك توجه رسمي لإعادة إعمار السودان وإزالة آثار الحرب، على أن يتم فتح الباب لمشاركة الدول التي كان لها موقف مساند للجيش ولبقاء السودان، وعلى رأسها الدول العربية ودول الخليج فيما عدا الإمارات "التي ساهمت في حرق وتدمير السودان"، على حد تعبيره.وشدد الوزير السوداني على أن روسيا من الدول التي من المزمع فتح لها باب المشاركة في إعادة إعمار السودان وإتاحة الفرص لها كاملة، متوقعا أن يكون للشركات الروسية دور كبير في إعادة الإعمار، خاصة وأن السودان بلد غني بموارده الطبيعية سواء بالمعادن أو الثروات الحيوانية. وأشاد الوزير بالسياسة الدولية الروسية التي تقرأ مصالحها وتشابكها مع الآخر خاصة مع الدول العربية والأفريقية، خاصة وأن السياسة الروسية مبنية على التعاون البناء وسياسة الأخذ والعطاء المتساوي، هذه السياسة هي التي أدت إلى هذا التلاقي مع العالم العربي والأفريقي.وانتقد علي السياسة الغربية واصفا إياها بانها مكرسة لاتجاه واحد، اتجاه الأخذ وليس العطاء، بعكس السياسة الروسية التي قامت على تبادل المنافع وهذا سر نجاحها، ومنتدى بطرسبورغ ما هو إلا ترجمة لهذه السياسة.حذرت الخبيرة السودانية في قطاع الكهرباء، نبيهة سامي، أن العاصمة الخرطوم مهددة بالتعرض لانقطاع كامل للكهرباء في ظل تهديدات لمحطات إنتاج الكهرباء التي تعتمد عليها العاصمة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عام.ونقل راديو "تمازج" عن سامي، قولها بأن العاصمة مهددة بانقطاع الكهرباء لأن المحطة التي تعتمد عليها تقع داخل نطاق سيطرة قوات الدعم السريع، وهي محطة قري الموجودة داخل مصفاة الجيلي، فيما تعاني مناطق كبيرة من العاصمة الخرطوم من انقطاع الكهرباء، بسبب خروج محطات إنتاج الكهرباء عن الخدمة، شمال الخرطوم البحري.وأوضحت الخبيرة أن هناك احتمال أن تعيش العاصمة الخرطوم حالة إطفاء تام، منوهةً إلى أن بقية ولايات السودان لن تصل إلى مرحلة الإطفاء الكامل حيث أنها تعتمد على خطوط إمداد خارجية، وتعتمد الولاية الشمالية على خط إمداد كهربائي قادم من مصر، فيما تعتمد ولايات شرق البلاد على إمداد كهربائي مستقل، كالإمداد من خزان خشم القربة في ولاية كسلا، مشيرةً إلى أن بعض الولايات والمدن تعتمد على الإمداد الكهربائي القادم من دولة إثيوبيا المجاورة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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