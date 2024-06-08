https://sarabic.ae/20240608/الرئيس-الكوري-الجنوبي-ما-تقوم-به-بيونغ-يانغ-استفزازات-حقيرة-1089652779.html
الرئيس الكوري الجنوبي: ما تقوم به بيونغ يانغ "استفزازات حقيرة"
الرئيس الكوري الجنوبي: ما تقوم به بيونغ يانغ "استفزازات حقيرة"
سبوتنيك عربي
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بحماية بلاده من كوريا الشمالية بالاستعداد العسكري الصارم والتحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T18:56+0000
2024-06-08T18:56+0000
2024-06-08T18:56+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن يون سيوك يول، وصف ما تقوم به بيونغ يانغ بـ"الاستفزازات الحقيرة"، مؤكدا أن سيئول لن تقف مكتوفة اليدين تجاه ذلك.تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات كبيرة، بصورة جعلت رئيس كوريا الجنوبية يصف بيونغ يانغ بالمكان الأكثر ظلمة في العالم، بينما أصبحت سيؤول المكان الأكثر إشراقا على المستوى العالمي، على حد وصفه.وقال يون سيوك يول: "السلام يتحقق بالقوة وليس بالاستسلام".وشهدت الدولتان في الآونة الأخيرة أحداثا تصعيدية تضمنت إرسال بيونغ يانغ نحو ألف بالون يحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية، ردا على استخدام مكبرات صوت في حملات مناهضة لبيونغ يانغ على الحدود بين البلدين، من قبل نشطاء كوريين جنوبيين.وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية جديدة للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20240530/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-إرسال-بالونات-قمامة-إلى-سيئول-هدية-صادقة-لهم-1089370256.html
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العالم, أخبار العالم الآن, رئاسة كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
العالم, أخبار العالم الآن, رئاسة كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الرئيس الكوري الجنوبي: ما تقوم به بيونغ يانغ "استفزازات حقيرة"
تعهد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول بحماية بلاده من كوريا الشمالية بالاستعداد العسكري الصارم والتحالف القوي مع الولايات المتحدة الأمريكية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء
الكورية الجنوبية "يونهاب"، التي أشارت إلى أن يون سيوك يول، وصف ما تقوم به بيونغ يانغ بـ"الاستفزازات الحقيرة"، مؤكدا أن سيئول لن تقف مكتوفة اليدين تجاه ذلك.
تأتي تلك التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترات كبيرة، بصورة جعلت رئيس كوريا الجنوبية
يصف بيونغ يانغ بالمكان الأكثر ظلمة في العالم، بينما أصبحت سيؤول المكان الأكثر إشراقا على المستوى العالمي، على حد وصفه.
وقال يون سيوك يول: "السلام يتحقق بالقوة وليس بالاستسلام".
وشهدت الدولتان في الآونة الأخيرة أحداثا تصعيدية تضمنت إرسال بيونغ يانغ نحو ألف بالون يحمل قمامة
إلى كوريا الجنوبية، ردا على استخدام مكبرات صوت في حملات مناهضة لبيونغ يانغ على الحدود بين البلدين، من قبل نشطاء كوريين جنوبيين.
وتدهورت العلاقات بين الكوريتين بشكل حاد هذا العام، بعد إعلان بوينغ يانغ، أنها ستطلق أقمارا صناعية جديدة للتجسس في محاولة لمراقبة ما وصفته بالتهديدات العسكرية من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.