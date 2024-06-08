https://sarabic.ae/20240608/اندلاع-حريق-في-موقعين-للجيش-اللبناني-واليونيفيل-وانفجار-عدد-من-الألغام-بعد-قصف-مدفعي-إسرائيلي-1089635684.html
اندلاع حريق في موقعين للجيش اللبناني و"اليونيفيل" وانفجار عدد من الألغام بعد قصف مدفعي إسرائيلي
اندلاع حريق في موقعين للجيش اللبناني و"اليونيفيل" وانفجار عدد من الألغام بعد قصف مدفعي إسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T08:15+0000
2024-06-08T08:15+0000
2024-06-08T08:15+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_0:132:2532:1556_1920x0_80_0_0_1d96653c6da6d0a4c44a4ec831c5c2e9.jpg
وقالت الوكالة، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".وقال الحزب، في بيان له، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240607/ميقاتي-الاتصالات-الدبلوماسية-جنبت-لبنان-مخاطر-الخطط-الإسرائيلية-لتوسيع-الحرب-1089627387.html
https://sarabic.ae/20240606/حزب-الله-صواريخنا-أجبرت-مقاتلات-إسرائيلية-على-مغادرة-لبنان-1089593083.html
لبنان
أخبار لبنان
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/14/1088144373_141:0:2392:1688_1920x0_80_0_0_f8587ad9362a9e12303085556c043617.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
اندلاع حريق في موقعين للجيش اللبناني و"اليونيفيل" وانفجار عدد من الألغام بعد قصف مدفعي إسرائيلي
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم السبت، باندلاع حريق في موقعين للجيش و"اليونيفيل" قبالة مستعمرة المنارة على أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية وبمحاذاة الخط الأزرق، مؤكدة أن الدفاع المدني يعمل على إخماده.
وقالت الوكالة
، إن "بلدة حولا حي المرج ووادي الدلافة تعرضا لقصف مدفعي عنيف من مواقع العدو الإسرائيلي داخل فلسطين المحتلة"، مشيرة إلى أن "جنود العدو المتمركزون داخل موقعي العباد والمنارة يقومون بالتمشيط بالأسلحة الرشاشة مباشرة على أحياء ومنازل البلدة".
وفي نبأ آخر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام
، "بانفجار عدد من الألغام بسبب امتداد الحريق بشكل أوسع مقابل مستعمرة المنارة عند أطراف بلدة ميس الجبل الشمالية الشرقية"، مشيرة إلى أن عمليات الإطفاء ما زالت مستمرة.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، "شن هجوم جوي بمسيرة انقضاضية
على مربض المدفعية الإسرائيلية المستحدث في منطقة سنئيم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة".
وقال الحزب، في بيان له
، إن المسيّرة "استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده وأصابت هدفها بدقة"، مضيفا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".
وتتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".