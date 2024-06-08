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https://sarabic.ae/20240608/بعد-إعلان-إسرائيل-تحرير-4-محتجزين-غانتس-يرجىء-استقالته-التي-كانت-مقررة-اليوم-1089639453.html
بعد إعلان إسرائيل تحرير 4 محتجزين.. غانتس يرجىء استقالته التي كانت مقررة اليوم
بعد إعلان إسرائيل تحرير 4 محتجزين.. غانتس يرجىء استقالته التي كانت مقررة اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، أعلن إرجاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً مساء اليوم السبت، والذي كان من المتوقع... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T11:54+0000
2024-06-08T11:54+0000
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وأرجعت "يديعوت أحرونوت" السبب إلى أن هذا القرار جاء بعد تحرير 4 محتجزين من غزة، اليوم، بعد عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تحرير المحتجزين، نوا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مائير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عامًا) من موقعين منفصلين في مخيم النصيرات للاجئين في غزة.وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم "في حالة طبية جيدة، وتم نقلهم إلى مركز تل هشومير الطبي (شيبا) لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية".وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.ومنح غانتس الشهر الماضي لنتنياهو مهلة حتى الثامن من يونيو/ حزيران للتوصل إلى استراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة.ولم يقدم متحدثون باسم الوزير تفاصيل عن الكلمة المزمعة، لكن معلقين سياسيين في صحف إسرائيلية بارزة قالوا إنه من المتوقع أن يعلن استقالته.وكان من شأن رحيل غانتس أن يفقد نتنياهو دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، وسط تزايد الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد ثمانية أشهر من اندلاع حرب غزة.
https://sarabic.ae/20240607/استطلاع-42-من-الإسرائيليين-يفضلون-غانتس-على-نتنياهو-في-رئاسة-الحكومة--1089622142.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بعد إعلان إسرائيل تحرير 4 محتجزين.. غانتس يرجىء استقالته التي كانت مقررة اليوم

11:54 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس
 وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس، أعلن إرجاء مؤتمره الصحفي الذي كان مقرراً مساء اليوم السبت، والذي كان من المتوقع أن يعلن استقالته عن حكومة الحرب في إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو.
وأرجعت "يديعوت أحرونوت" السبب إلى أن هذا القرار جاء بعد تحرير 4 محتجزين من غزة، اليوم، بعد عملية عسكرية خاصة في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم تحرير المحتجزين، نوا أرغاماني (25 عاما)، وألموغ مائير جان (21 عاما)، وأندريه كوزلوف (27 عاما)، وشلومي زيف (40 عامًا) من موقعين منفصلين في مخيم النصيرات للاجئين في غزة.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنهم "في حالة طبية جيدة، وتم نقلهم إلى مركز تل هشومير الطبي (شيبا) لإجراء مزيد من الفحوصات الطبية".
وتشهد منطقة النصيرات ودير البلح والزوايدة وسط قطاع غزة، السبت، غارات جوية وقصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يواصل عمليته العسكرية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
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أمس, 14:58 GMT
ومنح غانتس الشهر الماضي لنتنياهو مهلة حتى الثامن من يونيو/ حزيران للتوصل إلى استراتيجية واضحة للوضع في قطاع غزة.
ولم يقدم متحدثون باسم الوزير تفاصيل عن الكلمة المزمعة، لكن معلقين سياسيين في صحف إسرائيلية بارزة قالوا إنه من المتوقع أن يعلن استقالته.
وكان من شأن رحيل غانتس أن يفقد نتنياهو دعم كتلة الوسط التي ساعدت في توسيع الدعم للحكومة في إسرائيل والخارج، وسط تزايد الضغوط الدبلوماسية والمحلية بعد ثمانية أشهر من اندلاع حرب غزة.
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