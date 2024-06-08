دعوات أمريكية لحث غانتس على عدم ترك حكومة الحرب في إسرائيل

عربي
الجيش الإسرائيلي يعلن تحرير 4 محتجزين أحياء من قطاع غزة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/دعوات-أمريكية-لحث-غانتس-على-عدم-ترك-حكومة-الحرب-في-إسرائيل--1089637151.html
دعوات أمريكية لحث غانتس على عدم ترك حكومة الحرب في إسرائيل
دعوات أمريكية لحث غانتس على عدم ترك حكومة الحرب في إسرائيل
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مسؤولين أمريكيين طالبوا بيني غانتس عضو مجلس حكومة الحرب الإسرائيلية بعدم ترك الحكومة في الأيام المقبلة، بعد تلويح غانتس بانسحابه. 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T09:58+0000
2024-06-08T09:58+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
حول العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_5386af7741c4660c73d4973713d0024f.jpg
وذكرت التقارير أن المسؤولين "حذروا سرا من أن مغادرة غانتس الحكومة الآن؛ قد تعرض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن للخطر".وكان غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الذي انضم إلى حكومة الحرب بعد أيام قليلة من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، طالب الشهر الماضي، بأن تضع الحكومة خطة للحرب ضد "حماس" بحلول 8 يونيو/ حزيران.وقال غانتس: "إذا اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قيادة الأمة إلى الهاوية، فسننسحب من الحكومة ونتوجه إلى الشعب ونشكل حكومة يمكنها تحقيق نصر حقيقي".ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يستطيعون ولن يفعلوا أن يخبروا سياسيا دولة أخرى بما يجب عليه فعله.ومن المتوقع أن تقدم "حماس" ردا على المقترح الذي عرضته إسرائيل، ويصارع غانتس مع الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه للاستقالة.فيما أشار المسؤولون الأمرييكيون إلى أنهم يشعرون بالقلق من أنه كلما استغرقت "حماس" وقتا أطول لتقديم إجابة واضحة على المقترح، كلما زاد احتمال أن يعلن نتنياهو عن رفضه.ولن يؤدي انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ إلى انهيار أغلبية نتنياهو في الكنيست، لكنه سيخاطر بمزيد من العزلة لرئيس الوزراء المحاصر على الساحة الدولية.ورفض مكتب نتنياهو مطالب غانتس واصفا إياها بأنها "كلمات تنم عن الفشل"، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الشروط التي وضعها غانتس هي كلمات تنم عن فشل واضح، (هو يريد) إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتخلي عن معظم الرهائن وترك حماس على قيد الحياة وإنشاء دولة فلسطينية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/استطلاع-42-من-الإسرائيليين-يفضلون-غانتس-على-نتنياهو-في-رئاسة-الحكومة--1089622142.html
https://sarabic.ae/20240608/هيئة-البث-الإسرائيلية-حماس-أجرت-تغييرات-في-تكتيكاتها-العسكرية-داخل-غزة-1089636939.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/0e/1063572162_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2131923b2c1b94e59a77ad4ba386650c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة

دعوات أمريكية لحث غانتس على عدم ترك حكومة الحرب في إسرائيل

09:58 GMT 08.06.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMالوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس
الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مسؤولين أمريكيين طالبوا بيني غانتس عضو مجلس حكومة الحرب الإسرائيلية بعدم ترك الحكومة في الأيام المقبلة، بعد تلويح غانتس بانسحابه.
وذكرت التقارير أن المسؤولين "حذروا سرا من أن مغادرة غانتس الحكومة الآن؛ قد تعرض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن للخطر".
وكان غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، الذي انضم إلى حكومة الحرب بعد أيام قليلة من هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، طالب الشهر الماضي، بأن تضع الحكومة خطة للحرب ضد "حماس" بحلول 8 يونيو/ حزيران.
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
استطلاع: 42% من الإسرائيليين يفضلون غانتس على نتنياهو في رئاسة الحكومة
أمس, 14:58 GMT
وقال غانتس: "إذا اختار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قيادة الأمة إلى الهاوية، فسننسحب من الحكومة ونتوجه إلى الشعب ونشكل حكومة يمكنها تحقيق نصر حقيقي".
ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يستطيعون ولن يفعلوا أن يخبروا سياسيا دولة أخرى بما يجب عليه فعله.
ومن المتوقع أن تقدم "حماس" ردا على المقترح الذي عرضته إسرائيل، ويصارع غانتس مع الموعد النهائي الذي فرضه على نفسه للاستقالة.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
إعلام: "حماس" أجرت تغييرات في تكتيكاتها العسكرية داخل غزة
09:25 GMT
فيما أشار المسؤولون الأمرييكيون إلى أنهم يشعرون بالقلق من أنه كلما استغرقت "حماس" وقتا أطول لتقديم إجابة واضحة على المقترح، كلما زاد احتمال أن يعلن نتنياهو عن رفضه.
ولن يؤدي انسحاب غانتس من حكومة الطوارئ إلى انهيار أغلبية نتنياهو في الكنيست، لكنه سيخاطر بمزيد من العزلة لرئيس الوزراء المحاصر على الساحة الدولية.
ورفض مكتب نتنياهو مطالب غانتس واصفا إياها بأنها "كلمات تنم عن الفشل"، وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الشروط التي وضعها غانتس هي كلمات تنم عن فشل واضح، (هو يريد) إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتخلي عن معظم الرهائن وترك حماس على قيد الحياة وإنشاء دولة فلسطينية".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "صحة غزة" تستغيث بالمجتمع الدولي لتوفير مولدات كهربائية للمستشفيات06:57 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала