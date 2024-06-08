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https://sarabic.ae/20240608/شركة-تركية-تبني-مصنعا-في-موسكو-لإعادة-تدوير-الملابس-1089639018.html
شركة تركية تبني مصنعا في موسكو لإعادة تدوير الملابس
شركة تركية تبني مصنعا في موسكو لإعادة تدوير الملابس
سبوتنيك عربي
ذكر رجل الأعمال التركي عبد الجليل شريف أوغلو، مؤسس الشركة التركية مجموعة "إيه جي إنترناشيونال"، أنه تم التوقيع مع دينيس بوتسايف، الرئيس التنفيذي للمشغل البيئي... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T11:32+0000
2024-06-08T11:32+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
العالم
روسيا
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وأضاف شريف أوغلو: "في روسيا، يذهب ما يقارب نحو 1% فقط من نفايات المنسوجات إلى إعادة التدوير، كما تم تطوير نظام التجميع بشكل ضئيل. ولبناء حلقة اقتصادية مغلقة، أولا وقبل كل شيء، من الضروري بناء بنية تحتية لجمع النفايات بشكل فعال".وكشف لـ"سبوتنيك" أنه كجزء من الاتفاقية، من المخطط إطلاق مشروع يتضمن إنشاء مؤسسة للتخلص من نفايات المنسوجات ونظام كامل لجمع المنسوجات المستعملة والتخلص من نفايات المنسوجات في أراضي روسيا الاتحادية. كما أنه من المخطط إنشاء المنشأة للتخلص من نفايات النسيج على أراضي موسكو أو مناطق موسكو، موضحا أن الشركة بدأت بالفعل في تركيب صناديقها لاستقبال الملابس من السكان في مناطق موسكو.تعمل مجموعة "إيه جي" الدولية في ترميم وإعادة تدوير الملابس المستعملة، وتمتلك الشركة مراكز تجميع ومعالجة في تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكوريا الجنوبية ودول أخرى.ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
https://sarabic.ae/20240607/بث-مباشر-لكلمة-بوتين-خلال-الجلسة-العامة-لمنتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2024-فيديو-1089607479.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم, روسيا
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, العالم, روسيا

شركة تركية تبني مصنعا في موسكو لإعادة تدوير الملابس

11:32 GMT 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbasشركة تركية تبني مصنعا في موسكو لإعادة تدوير الملابس
شركة تركية تبني مصنعا في موسكو لإعادة تدوير الملابس - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
ذكر رجل الأعمال التركي عبد الجليل شريف أوغلو، مؤسس الشركة التركية مجموعة "إيه جي إنترناشيونال"، أنه تم التوقيع مع دينيس بوتسايف، الرئيس التنفيذي للمشغل البيئي الروسي، في 6 يونيو/ حزيران في إطار منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، على وثيقة لبناء مصنع لتدوير الملابس في موسكو.
وأضاف شريف أوغلو: "في روسيا، يذهب ما يقارب نحو 1% فقط من نفايات المنسوجات إلى إعادة التدوير، كما تم تطوير نظام التجميع بشكل ضئيل. ولبناء حلقة اقتصادية مغلقة، أولا وقبل كل شيء، من الضروري بناء بنية تحتية لجمع النفايات بشكل فعال".

واعتبر شريف أوغلو أنه من أجل تحفيز جمع نفايات المنسوجات وإنشاء البنية التحتية اللازمة، من المهم أيضا بناء مرافق للتخلص من هذه النفايات بهدف تحسين نظام إدارة نفايات المنسوجات، وتقليل حجم التخلص من هذه النفايات وتحسين الوضع البيئي في روسيا.

وكشف لـ"سبوتنيك" أنه كجزء من الاتفاقية، من المخطط إطلاق مشروع يتضمن إنشاء مؤسسة للتخلص من نفايات المنسوجات ونظام كامل لجمع المنسوجات المستعملة والتخلص من نفايات المنسوجات في أراضي روسيا الاتحادية. كما أنه من المخطط إنشاء المنشأة للتخلص من نفايات النسيج على أراضي موسكو أو مناطق موسكو، موضحا أن الشركة بدأت بالفعل في تركيب صناديقها لاستقبال الملابس من السكان في مناطق موسكو.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
أمس, 11:50 GMT
تعمل مجموعة "إيه جي" الدولية في ترميم وإعادة تدوير الملابس المستعملة، وتمتلك الشركة مراكز تجميع ومعالجة في تركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكوريا الجنوبية ودول أخرى.
ورحبت روسيا بضيوف المنتدى بطريقة استثنائية، حيث وضعت جدرانا ضخمة من الورود انتشر عبقها في قاعات المنتدى، مع ألواح من حلوى البرالين (السعادة) ومنصات نشرت عليها فاكهة الفروالة والضيافة للمشاركين في المنتدى.
ويتضمن المنتدى أكثر من مئة وخمسين جلسة مواضيعية بمشاركة أكثر من 1000 متحدث ومشرف في هذه المجالات، ومن المفترض أن يتم من خلال الأحداث الكشف عن مفهوم "مكان ودور روسيا في العالم المتعدد الأقطاب الناشئ".
ويشمل جدول الأعمال أيضا مناقشة شروط تطوير العلاقات بين الدول، فضلا عن تشكيل نقاط نمو جديدة. نحن نتحدث عن قادة اقتصاديين جدد يمكنهم إنشاء بديل لمراكز النفوذ الحالية، بحسب المتحدث.
وينعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي – 2024، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو/ حزيران.
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