https://sarabic.ae/20240608/شولتس-يوجه-رسالة-خاصة-إلى-بوتين-بشأن-أوكرانيا-1089639297.html

شولتس يوجه رسالة خاصة إلى بوتين بشأن أوكرانيا

شولتس يوجه رسالة خاصة إلى بوتين بشأن أوكرانيا

سبوتنيك عربي

وجه المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم السبت، رسالة خاصة بالفيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب فيها الأخير بالاعتراف أن أوكرانيا لن تركع على ركبتيها. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T11:44+0000

2024-06-08T11:44+0000

2024-06-08T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونشر المستشار الألماني أولاف شولتس رسالة الفيديو الخاصة على صفحته الخاصة على منصة "إكس" قال خلالها: "أوكرانيا قوية ولن تركع، ولن تُجبر على الاستسلام. يجب على بوتين أن يعترف بذلك أخيرا".وفي وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن انتصار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الصراع في أوكرانيا، سيكون له عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.وقال شولتس في منشور عبر منصة "إكس": "ماذا سيحدث إذا نجح بوتين؟ ستكون العواقب بالنسبة لنا أكثر تكلفة بكثير بكل الطرق من مساعدتنا لأوكرانيا".وحاول المستشار الألماني تبرير الصعوبات المالية الناجمة عن دعم نظام كييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.رغم الخلافات... شولتز يصف مكالمته الأخيرة مع بوتين بـ "الودية"وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240608/وزيرة-الخارجية-الألمانية-السلام-يعتمد-كليا-على-بوتين-وسندعم-أوكرانيا-طالما-هناك-حاجة-لذلك-1089635870.html

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