https://sarabic.ae/20240608/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-وضع-إسرائيل-في-قائمة-العار-يعني-أن-الحماية-الأمريكية-لم-تعد-كافية-1089654786.html

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية

سبوتنيك عربي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل في اللائحة السوداء في قتل الأطفال... 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T20:27+0000

2024-06-08T20:27+0000

2024-06-08T20:28+0000

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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وبحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، فإن "القرار لا يعني فقط بجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في قطاع غزة، لكنه يشمل كذلك ما تقوم به مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية من الاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين، والذي وصل إلى حرق عائلة الدوابشة، وقتل وحرق طفل في القدس الشرقية".وأكد أن "هذا القرار يعني أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون الدولي، والمساءلة والمحاسبة والحصانة التي كانت تتمتع بها بفعل الحماية الأمريكية التي لم تعد كافية، لملاحقتها في المحاكم الدولية، محكمة العدل والمحكمة الجنائية".ويرى أن "القرار يجب أن يوفر ضغطا على كل الدول التي تقدم أسلحة إلى إسرائيل، لمواصلة عدوانها وقتل الأطفال والمواطنين الفلسطينيين".وأشادت السلطة الفلسطينية، بقرار وضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار"، مؤكدة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل".وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في بيان له، إن "قرار الأمم المتحدة، لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد اسرائيل على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف: "لقد أفلتت إسرائيل من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية".وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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https://sarabic.ae/20240608/السلطة-الفلسطينية-تعتبر-قرار-وضع-إسرائيل-على-القائمة-السوداء-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1089633041.html

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