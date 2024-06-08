مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
لقاء مع سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو بشار الجعفري وكنان ياغي، وزير المالية السوري
08:04 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
10:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
10:37 GMT
8 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:32 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر: الوسطاء لم يتلقوا رداً من حماس، واشنطن تحذر إسرائيل من "حرب محدودة" مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:16 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
كيف ترد إيران على اغتيال إسرائيل لأحد مستشاريها في سوريا
09:03 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: روسيا تحتفظ بحقها بتزويد خصوم الغرب بأسلحة بعيدة المدى
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240608/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-وضع-إسرائيل-في-قائمة-العار-يعني-أن-الحماية-الأمريكية-لم-تعد-كافية-1089654786.html
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية
سبوتنيك عربي
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل في اللائحة السوداء في قتل الأطفال... 08.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-08T20:27+0000
2024-06-08T20:28+0000
حصري
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/69/1023586927_0:0:5761:3240_1920x0_80_0_0_7faefa20cf267af01e1c94eb6ee9aa55.jpg
وبحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، فإن "القرار لا يعني فقط بجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في قطاع غزة، لكنه يشمل كذلك ما تقوم به مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية من الاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين، والذي وصل إلى حرق عائلة الدوابشة، وقتل وحرق طفل في القدس الشرقية".وأكد أن "هذا القرار يعني أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون الدولي، والمساءلة والمحاسبة والحصانة التي كانت تتمتع بها بفعل الحماية الأمريكية التي لم تعد كافية، لملاحقتها في المحاكم الدولية، محكمة العدل والمحكمة الجنائية".ويرى أن "القرار يجب أن يوفر ضغطا على كل الدول التي تقدم أسلحة إلى إسرائيل، لمواصلة عدوانها وقتل الأطفال والمواطنين الفلسطينيين".وأشادت السلطة الفلسطينية، بقرار وضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار"، مؤكدة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل".وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في بيان له، إن "قرار الأمم المتحدة، لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد اسرائيل على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.وأضاف: "لقد أفلتت إسرائيل من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية".وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال. ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/نتنياهو-ووزير-خارجيته-يفتحان-النار-على-غوتيريش-ويدافعان-جيش-إسرائيل-هو-الأكثر-أخلاقية-في-العالم-1089626374.html
https://sarabic.ae/20240608/السلطة-الفلسطينية-تعتبر-قرار-وضع-إسرائيل-على-القائمة-السوداء-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1089633041.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102358/69/1023586927_0:0:5015:3761_1920x0_80_0_0_f1abb91a6d708a2bf8e2b806cbc4a0cc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة
حصري, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, منظمة الأمم المتحدة

مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": وضع إسرائيل في "قائمة العار" يعني أن الحماية الأمريكية لم تعد كافية

20:27 GMT 08.06.2024 (تم التحديث: 20:28 GMT 08.06.2024)
© AP Photo / Majdi Mohammedالجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
الجيش الإسرائيلي بالقرب من نابلس، الضفة الغربية، فلسطين
© AP Photo / Majdi Mohammed
تابعنا عبر
حصري
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أحمد مجدلاني، اليوم السبت، إن "قرار الأمم المتحدة بوضع إسرائيل في اللائحة السوداء في قتل الأطفال بجانب تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا ودول أخرى) والقاعدة وبوكوحرام، وضع طبيعي، باعتبارها دولة إرهاب منظم وخارج عن القانون الدولي والإنساني".
وبحسب تصريحات لـ"سبوتنيك"، فإن "القرار لا يعني فقط بجرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأطفال في قطاع غزة، لكنه يشمل كذلك ما تقوم به مليشيات المستوطنين في الضفة الغربية من الاعتداءات على الأطفال الفلسطينيين، والذي وصل إلى حرق عائلة الدوابشة، وقتل وحرق طفل في القدس الشرقية".
وأكد أن "هذا القرار يعني أن إسرائيل لم تعد دولة فوق القانون الدولي، والمساءلة والمحاسبة والحصانة التي كانت تتمتع بها بفعل الحماية الأمريكية التي لم تعد كافية، لملاحقتها في المحاكم الدولية، محكمة العدل والمحكمة الجنائية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
نتنياهو ووزير خارجيته "يفتحان النار" على غوتيريش ويدافعان: جيش إسرائيل هو الأكثر أخلاقية في العالم
أمس, 16:54 GMT
ويرى أن "القرار يجب أن يوفر ضغطا على كل الدول التي تقدم أسلحة إلى إسرائيل، لمواصلة عدوانها وقتل الأطفال والمواطنين الفلسطينيين".

وطالب المسؤول الفلسطيني كل الدول التي تحترم القانون الدولي "بوقف كل شحنات الأسلحة التي تقدمها لإسرائيل، وكل الدعم العسكري، باعتبار أن ذلك يصبّ في خانة استمرار العدوان والقتل والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية".

وأشادت السلطة الفلسطينية، بقرار وضع إسرائيل على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "بقائمة العار"، مؤكدة أنها "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتعت بها إسرائيل".
وقال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، في بيان له، إن "قرار الأمم المتحدة، لن يعيد لنا الآلاف من أطفالنا الذين قتلوا على يد اسرائيل على مدار عقود طويلة، ولن ترجع الحياة العادية لمن تسببت لهم بالإعاقة"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وأضاف: "لقد أفلتت إسرائيل من العقاب والمحاسبة على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعلها تتمادى في استهداف أطفالنا وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية".
وأعلن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد أردان، أمس الجمعة، عن تلقيه إخطارا رسميا، بشأن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول التي تؤذي الأطفال.
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
السلطة الفلسطينية تعتبر قرار وضع إسرائيل على "القائمة السوداء" خطوة في الاتجاه الصحيح
06:02 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала