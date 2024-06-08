https://sarabic.ae/20240608/وزارة-الصحة-في-غزة-تطالب-المجتمع-الدولي-والمنظمات-الإغاثية-بتوفير-مولدات-كهرباء-لمستشفيات-القطاع-1089634373.html

وزارة الصحة في غزة تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع

وزارة الصحة في غزة تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع

سبوتنيك عربي

أطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، نداء استغاثة عاجل للمجتمع الدولي ومؤسساته الدولية والإغاثية لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات قطاع غزة. 08.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-08T06:57+0000

2024-06-08T06:57+0000

2024-06-08T06:57+0000

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وقالت وزارة الصحة، في بيان لها، إنها "تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن هناك "عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرضت لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الاخر تعرض للتدمير المباشر من قبل الاحتلال الغاشم".وتوقعت الوزارة "توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الادوية نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها"، محذرة من أن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.وأضافت أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف اخراجها عن الخدمة"، متابعة: "لازالت مستشفى شهداء الأقصى تعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية".وختمت وزارة الصحة في قطاع غزة بيانها بالتأكيد على أنها "تواصل اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240523/صحة-غزة-مولدات-مستشفى-شهداء-الأقصى-ستتوقف-بعد-4-ساعات-بسبب-نفاد-الوقود-1089148430.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, طوفان الأقصى, العالم العربي