https://sarabic.ae/20240609/رئيس-الوزراء-المجري-يسخر-من-فكرة-واشنطن-تقديم-قرض-جديد-لأوكرانيا-1089670196.html
رئيس الوزراء المجري يسخر من فكرة واشنطن تقديم قرض جديد لأوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يسخر من فكرة واشنطن تقديم قرض جديد لأوكرانيا
سبوتنيك عربي
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بسخرية فكرة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بضمان الدول الأوروبية، بأنها... 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T12:54+0000
2024-06-09T12:54+0000
2024-06-09T12:54+0000
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وقال أوربان في في مقابلة مع قناة "هير تي في": "قدم الأمريكيون اقتراحًا رائعًا: سيقرضون 40 مليار دولار جديدة لأوكرانيا، ونحن الأوروبيون سنضمن أن يسدد الأوكرانيون هذه الأموال".وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطط الغرب تجاه روسياوجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240311/أوربان-يتعين-على-الدول-الأوروبية-تطوير-جيوشها-الأمريكيون-لن-يدفعوا-فواتير-أمننا-بدلا-منا-1086859055.html
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المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
المجر, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء المجري يسخر من فكرة واشنطن تقديم قرض جديد لأوكرانيا
وصف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بسخرية فكرة تقديم الولايات المتحدة الأمريكية قرضًا لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي بضمان الدول الأوروبية، بأنها "عظيمة".
وقال أوربان في في مقابلة مع قناة "هير تي في": "قدم الأمريكيون اقتراحًا رائعًا: سيقرضون 40 مليار دولار جديدة لأوكرانيا، ونحن الأوروبيون سنضمن أن يسدد الأوكرانيون هذه الأموال".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن الصناعة العسكرية الأمريكية تتلقى طلبات ضخمة خلال الصراع في أوكرانيا، لذا فإن الولايات المتحدة تؤخرها من خلال تخصيص حزم مساعدات جديدة لكييف، في حين أن غالبية السكان، بما في ذلك أوروبا، مهتمة بالسلام.
وفي وقت سابق من اليوم، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على تخصيص 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا.
وجاء في مذكرة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع، والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.