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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطط الغرب تجاه روسيا
رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطط الغرب تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السياسيين الغربيين يريدون هزيمة روسيا لأنهم يخططون للوصول إلى مواردها وأصولها وأموالها، كما حدث في التسعينيات. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T05:19+0000
2024-06-09T05:19+0000
العالم
روسيا
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وقال أوربان في مقابلة مع قناة "هير تي في": "الوضع في الحقيقة هو أن القادة الغربيين يريدون هزيمة روسيا في الحرب. هذه خطة عظيمة! بسيطة للغاية! ومن أجل ماذا؟ من أجل المال. من أجل المال والأصول والنفوذ، كالعادة".كما أكد أوربان أن الكثيرين في الغرب يريدون العودة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما لم تكن أوكرانيا وحدها بل روسيا ومواردها وأصولها وأموالها متاحة أيضًا، ومحاولة "هزيمة روسيا في صراع على حدودها" هي المرحلة الأولى من الخطة.رئيس الوزراء المجري: أوروبا تندفع نحو الحرب كقطار "بسائق مجنون"وأضاف: "الكثير من الأوروبيين والأمريكيين يتذكرون فترة التسعينيات، فترة حكم يلتسين، كفترة فرص اقتصادية كبيرة، حيث تم قبولهم دون مشاكل، بل وبكل طيب خاطر، ودخلوا الاقتصاد الروسي وبدأوا في إعادة هيكلة واستغلال الفرص الاقتصادية الروسية وفق المنطق الاقتصادي الحديث. ثم قالت روسيا بعد ذلك إنها لا تريد ذلك ولم تعتبره حلاً سهلاً، وأخذت الأمر بيدها وعدلته بطريقتها الخاصة".وفي وقت سابق، قال أوربان إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة التي ترغب في الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية مهتمة بمواصلة الصراع في أوكرانيا.المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك
https://sarabic.ae/20240524/أوربان-تصريحات-السياسيين-الغربيين-تشير-إلى-أن-أوروبا-تستعد-للحرب-مع-روسيا-1089162955.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

رئيس الوزراء المجري يكشف عن خطط الغرب تجاه روسيا

05:19 GMT 09.06.2024
© AP Photo / Omar Havanaرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن السياسيين الغربيين يريدون هزيمة روسيا لأنهم يخططون للوصول إلى مواردها وأصولها وأموالها، كما حدث في التسعينيات.
وقال أوربان في مقابلة مع قناة "هير تي في": "الوضع في الحقيقة هو أن القادة الغربيين يريدون هزيمة روسيا في الحرب. هذه خطة عظيمة! بسيطة للغاية! ومن أجل ماذا؟ من أجل المال. من أجل المال والأصول والنفوذ، كالعادة".

ووفقا له، فإن أوكرانيا غنية بالموارد، ولكنها مثقلة بالديون، وربما تمتلك الشركات الأجنبية بالفعل أراضيها الخصبة وأصولها الاقتصادية الأخرى.

كما أكد أوربان أن الكثيرين في الغرب يريدون العودة إلى تسعينيات القرن الماضي، عندما لم تكن أوكرانيا وحدها بل روسيا ومواردها وأصولها وأموالها متاحة أيضًا، ومحاولة "هزيمة روسيا في صراع على حدودها" هي المرحلة الأولى من الخطة.
رئيس الوزراء المجري: أوروبا تندفع نحو الحرب كقطار "بسائق مجنون"
قوات مسلحة خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2024
أوربان: تصريحات السياسيين الغربيين تشير إلى أن أوروبا تستعد للحرب مع روسيا
24 مايو, 07:10 GMT
وأضاف: "الكثير من الأوروبيين والأمريكيين يتذكرون فترة التسعينيات، فترة حكم يلتسين، كفترة فرص اقتصادية كبيرة، حيث تم قبولهم دون مشاكل، بل وبكل طيب خاطر، ودخلوا الاقتصاد الروسي وبدأوا في إعادة هيكلة واستغلال الفرص الاقتصادية الروسية وفق المنطق الاقتصادي الحديث. ثم قالت روسيا بعد ذلك إنها لا تريد ذلك ولم تعتبره حلاً سهلاً، وأخذت الأمر بيدها وعدلته بطريقتها الخاصة".
وفي وقت سابق، قال أوربان إن مصنعي الأسلحة والمنتفعين والدوائر الاقتصادية الغربية الكبيرة التي ترغب في الوصول إلى الموارد الطبيعية الروسية مهتمة بمواصلة الصراع في أوكرانيا.
المجر: إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا ليس مجرد تهديد بل حقيقة فقط الأعمى لا يرى ذلك
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرى05:26 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:00 GMT
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