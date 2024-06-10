https://sarabic.ae/20240610/أطول-شعر-للاعب-كرة-قدم-يدخل-عالم-المستديرة-فيديو-1089698866.html
أطول شعر للاعب كرة قدم يدخل "عالم المستديرة"... فيديو
أطول شعر للاعب كرة قدم يدخل "عالم المستديرة"... فيديو
سبوتنيك عربي
لفت لاعب منتخب أنغويلا، إيدان سكيبيو، الأنظار بشعره الطويل خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:25+0000
2024-06-10T10:25+0000
2024-06-10T10:25+0000
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وظهر اللاعب بشعره الطويل خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026.ولفت اللاعب الأنظار بسبب طول شعره الذي ظهر به خلال المباراة، حيث كان يرتدي ربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.وتعرض سيبيو للإصابة بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57.وفي حين خسر منتخب أنغويلا أمام سورينام بأربعة أهداف دون رد، إلا أن إيدان سكيبيو، أصبح صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.تأتي هذه المباريات ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إجراؤها في أمريكا والمكسيك وكندا. محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربولرئيس مانشستر سيتي يثير الشكوك حول مستقبل غوارديولا
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نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
نادي الفيديو, أخبار كرة القدم
أطول شعر للاعب كرة قدم يدخل "عالم المستديرة"... فيديو
لفت لاعب منتخب أنغويلا، إيدان سكيبيو، الأنظار بشعره الطويل خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026.
وظهر اللاعب بشعره الطويل خلال لقاء منتخبه أنغويلا ضد سورينام ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026.
ولفت اللاعب الأنظار بسبب طول شعره الذي ظهر به خلال المباراة،
حيث كان يرتدي ربطة شعر حول بطنه لإبقاء ضفائره في مكانها الصحيح.
وتعرض سيبيو للإصابة بعد 10 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ليتم استبداله في الدقيقة 57.
وفي حين خسر منتخب أنغويلا أمام سورينام بأربعة أهداف دون رد، إلا أن إيدان سكيبيو، أصبح صاحب أطول شعر على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.
تأتي هذه المباريات ضمن تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي المؤهلة لكأس العالم 2026، المقرر إجراؤها في أمريكا والمكسيك وكندا.