https://sarabic.ae/20240610/الجزائر-أفريقيا-تريد-إصلاحا-في-مجلس-الأمن-يرفع-الظلم-عنها--1089698658.html

الجزائر: أفريقيا تريد إصلاحا في مجلس الأمن يرفع الظلم عنها

الجزائر: أفريقيا تريد إصلاحا في مجلس الأمن يرفع الظلم عنها

سبوتنيك عربي

صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الاثنين، بأن أفريقيا تطمح إلى إصلاح يرفع عنها الظلم في مجلس الأمن ويعيد لمجلس الأمن دوره في تتابع الأزمات... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T09:55+0000

2024-06-10T09:55+0000

2024-06-10T09:55+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الجزائر

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/05/1078765288_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_245be5e465eb6d153d159d6a652325b0.jpg

ونقلت صحيفة "النهار" الجزائرية عن عطاف كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن، شدد خلالها على أن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة تجعل إفريقيا تريد إصلاحا لمجلس الأمن.وأضاف الوزير الجزائري أن التجارب السابقة أثبتت أن قوة قارة أفريقيا تكمن في وحدة كلمتها، والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة.وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026.ويضم مجلس الأمن 15 دولة، علاوة على ذلك، يغادر خمسة أعضاء غير دائمين المجلس كل عام، وينضم إليه خمسة جدد، ولكي يتم انتخابها، يتعين على كل دولة أن تحصل على ثلثي أصوات الحاضرين في قاعة الجمعية العامة.ومن بين الأعضاء الجدد غير الدائمين، لم يكن هناك سوى الصومال في مجلس الأمن، لمرة واحدة في تاريخه بأكمله، في الفترة 1971-1972. وكانت الدول الأربع المتبقية أعضاء في مجلس الأمن مرتين أو أكثر.وسيبدأ عمل الدول الخمس في مجلس الأمن، في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، وينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وسوف يحلون محل اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا في مجلس الأمن.وكانت الجزائر قد طلبت في مايو/ أيار الماضي إجراء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة، وحددت الجزائر يوم 7 مايو الماضي، لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.

https://sarabic.ae/20240610/الولايات-المتحدة-تدعو-مجلس-الأمن-للتصويت-على-مقترح-الهدنة-في-غزة-1089688481.html

https://sarabic.ae/20240604/واشنطن-توزع-مشروع-قرار-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-على-مجلس-الأمن-الدولي-1089489136.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, الأخبار