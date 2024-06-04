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واشنطن توزع مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة على مجلس الأمن الدولي

واشنطن توزع مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة على مجلس الأمن الدولي

سبوتنيك عربي

وزعت الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والاتفاق على الإفراج عن الرهائن. 04.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-04T05:44+0000

2024-06-04T05:44+0000

2024-06-04T05:44+0000

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وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "وزعت الولايات المتحدة اليوم مشروع قرار جديدا لمجلس الأمن يدعم اقتراحا... لإنهاء القتال في قطاع غزة من خلال وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق الرهائن".وأضافت: "ندعو مجلس الأمن إلى الانضمام إليهم في الدعوة إلى تنفيذ هذا الاتفاق دون تأخير ودون شروط إضافية. فالتنفيذ السريع لهذا الاتفاق سيسمح بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في المرحلة الأولى، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، وعودة المدنيين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة".وعرض بايدن في وقت سابق، ما وصفه بأنه خطة إسرائيلية لإنهاء النزاع الدامي في غزة على ثلاث مراحل تتضمن وقفا لإطلاق النار وتحرير جميع الرهائن وإعادة إعمار الأراضي الفلسطينية المدمرة دون وجود حماس في السلطة.وفي وقت سابق الاثنين، أعلن البيت الأبيض أن بايدن أبلغ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال محادثة هاتفية، إن حماس هي العقبة الوحيدة أمام اتفاق هدنة مع إسرائيل في غزة، وحضه على الضغط على الحركة لقبوله.

https://sarabic.ae/20240603/بايدن-إسرائيل-مستعدة-للمضي-قدماً-في-المقترح-بشأن-غزة-وحماس-هي-العقبة-الوحيدة-حاليا-1089486120.html

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أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, إسرائيل