https://sarabic.ae/20240603/بايدن-إسرائيل-مستعدة-للمضي-قدماً-في-المقترح-بشأن-غزة-وحماس-هي-العقبة-الوحيدة-حاليا-1089486120.html

بايدن: إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المقترح بشأن غزة وحماس هي العقبة الوحيدة حاليا

بايدن: إسرائيل مستعدة للمضي قدما في المقترح بشأن غزة وحماس هي العقبة الوحيدة حاليا

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال اتصال هاتفي بأمير قطر، تميم بن حمد، استعداد إسرائيل للمضي قدماً في الشروط التي تعرض حالياً على حركة حماس، لافتاً إلى أن... 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T22:56+0000

2024-06-03T22:56+0000

2024-06-03T23:25+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة - سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الإثنين، إن "الرئيس بايدن تحدث اليوم مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.. وأكد أن وقف إطلاق النار الشامل واتفاق إطلاق سراح الرهائن المطروحين الآن على الطاولة يقدمان خارطة طريق ملموسة لإنهاء الأزمة في غزة.. وأكد الرئيس استعداد إسرائيل للمضي قدماً في الشروط التي عُرضت الآن على حماس".وشدد الرئيس الأمريكي على أن "هذه هي أفضل فرصة ممكنة للتوصل إلى اتفاق، وأن رفض حماس المستمر إطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع وحرمان شعب غزة من الإغاثة".وأكد بايدن أن "الولايات المتحدة، مع مصر وقطر، ستعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية بأكملها".وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة الماضية، عن خطة جديدة اقترحتها إسرائيل تتكون من 3 مراحل لوقف الحرب في قطاع غزة.وأوضح بايدن، أن المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، فيما تشهد المرحلة الثانية تبادل كل المحتجزين الأحياء المتبقين، والمرحلة الثالثة تتضمن خطة إعمار كبيرة لقطاع غزة، مؤكدا أن المقترح نُقل إلى الوسطاء المصريين والقطريين وإلى حركة حماس.ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطاب بايدن، قائلاً إن "الحكومة الإسرائيلية موحدّة في الرغبة في إعادة المحتجزين بأسرع وقت ممكن، وإنها تعمل على تحقيق هذا الهدف".من جانبها، قالت حركة "حماس"، في بيان لها: "تنظر حركة المقاومة الإسلامية بإيجابية إلى ما تضمنه خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن من دعوته لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار وتبادل للأسرى".وكانت "حماس" قد أعلنت، أخيرا، موافقتها على مقترح اتفاق التهدئة في غزة، إلا أن إسرائيل لم توافق حتى الآن وأقدمت على تنفيذ عملية عسكرية "محدودة" في مدينة رفح الفلسطينية، وسط محاولات مصرية - قطرية لإحياء مسار المفاوضات مرة أخرى.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 36 ألف قتيل ونحو 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240603/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أربعة-محتجزين-لدى-حماس-في-خان-يونس-1089482723.html

https://sarabic.ae/20240603/مساعدة-رئيس-مجلس-النواب-الأردني-لـسبوتنيك-مؤتمر-الاستجابة-يتوج-الجهود-الأردنية-لوقف-الحرب-في-غزة-1089485171.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة