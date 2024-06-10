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مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
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ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
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عالم سبوتنيك
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الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
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مرايا العلوم
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خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240610/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1089689020.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:27+0000
2024-06-10T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوغوماز على "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيّرة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240609/الرئيس-الشيشاني-يعلن-تحرير-قرية-أخرى-من-يد-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-الروسية-1089683200.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

05:27 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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تابعنا عبر
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وقال بوغوماز على "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيّرة".

وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة فوق منطقة نافلينسكي دون وقوع إصابات أو أضرار".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الرئيس الشيشاني يعلن تحرير قرية جديدة من يد القوات الأوكرانية على حدود مقاطعة كورسك الروسية
أمس, 22:01 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكي
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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