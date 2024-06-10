https://sarabic.ae/20240610/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-3-مسيرات-أوكرانية-فوق-مقاطعة-بريانسك-1089689020.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:27+0000
2024-06-10T05:27+0000
2024-06-10T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوغوماز على "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيّرة".وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.جنرال أوكراني: الوضع يخرج عن السيطرة بسبب فشل زيلينسكيوأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240609/الرئيس-الشيشاني-يعلن-تحرير-قرية-أخرى-من-يد-القوات-الأوكرانية-على-حدود-مقاطعة-كورسك-الروسية-1089683200.html
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روسيا, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك
أفاد حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، اليوم الاثنين، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.
وقال بوغوماز على "تلغرام": "تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيّرة".
وأضاف: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 3 طائرات مسيرة فوق منطقة نافلينسكي دون وقوع إصابات أو أضرار".
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.