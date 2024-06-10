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خبير: أمريكا تدير المعركة في غزة والمعاهدة الأمنية مع السعودية رهن قوى المقاومة
خبير: أمريكا تدير المعركة في غزة والمعاهدة الأمنية مع السعودية رهن قوى المقاومة
سبوتنيك عربي
أكّد الكاتب والباحث السياسي إبراهيم درويش، أن "استقالة الوزير بيني غانتس، من حكومة الطوارئ الإسرائيلية عمّقت الخلاف الداخلي في إسرائيل، الذي كان سابقاً... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T15:39+0000
2024-06-10T15:39+0000
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ولفت درويش إلى أن "ما يحصل في الفترة الأخيرة هو نتيجة طبيعية بعد جملة من تراكمات الحضور الفلسطيني على ساحة المواجهة وقدرة على التصدّي في مقابل عجز إسرائيلي ظهر جليّاً من خلال عملية تحرير أربعة محتجزين حاولت تل أبيب تصويره كإنجاز، لكنه جاء خالياً من النتائج التي كان يمكن البناء عليها، حيث كانت 24 ساعة كافية للإطاحة به وإظهار حقيقة أن الجيش الاسرائيلي ليس احترافياً، بدليل عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مقابل عدد الأسرى الذين تمّ تحريرهم، فيما لا يزال 120 آخرون محتجزين".ونفى درويش أن "يكون الجانب الإسرائيلي في عملية النصيرات قد نجح في سحب ورقة تفاوضية من يد حماس تدفعها إلى التنازل".وشدّد درويش على أن "العملية في دراسة الجدوى خاسرة وكُشف أمرها على الرغم من التحضير لها لأسابيع".وفي تعليقه على إمكانية استئناف المفاوضات، أشار درويش إلى أن "الولايات المتحدة كانت ولا تزال شريكة في المعركة وتديرها ولها مصلحة فيها"، مقللاً من "أهمية ما يُحكى عن خلاف بين جو بايدن، وبنيامين نتنياهو، كونهما يملكان أهدافاً مشتركة".ورأى أن "المعركة تدور بين الولايات المتحدة وقوى غربية من جهة وبين مجموعة فلسطينية في قطاع غزة، تساندها جبهات على مستوى المنطقة"، لافتاً إلى أن "كل الجسور البرية والبحرية والضغوط والتهديدات وأوراق الضغط على حركات المقاومة وحماس لتتنازل، فشلت وأن الميدان هو الأصدق".وتساءل درويش: "لماذا تذهب إسرائيل إلى التفاوض إذا كانت منتصرة؟" في المقابل، اعتبر أن "المقاومة تتمسك بشرطَي الانسحاب ووقف النار ولا مشكلة لديها بالمناورة في مراحل التنفيذ، وهي كانت لتذهب إلى التفاوض حول هاتين النقطتين لو كانت في وضع صعب".واعتبر درويش أن "الاستقالات من حكومة الحرب الإسرائيلية، مضافة إلى استقالة قائد فرقة غزة وأزمة تجنيد الحريديم، مؤشر إلى وجود متغيرات كبيرة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط، لكن في المقابل، فإن المقاومة الفلسطينية تملك أوراق قوة ايضاً".
https://sarabic.ae/20240610/خبير-موقف-أمريكا-مؤثر-في-إسرائيل-وعملية-إنقاذ-الأسرى-الأربعة-لم-تمنع-غانتس-من-الاستقالة-1089701946.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

خبير: أمريكا تدير المعركة في غزة والمعاهدة الأمنية مع السعودية رهن قوى المقاومة

15:39 GMT 10.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة
عودة النازحين تكشف حجم الدمار في مخيم جباليا شمال شرقي قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
أكّد الكاتب والباحث السياسي إبراهيم درويش، أن "استقالة الوزير بيني غانتس، من حكومة الطوارئ الإسرائيلية عمّقت الخلاف الداخلي في إسرائيل، الذي كان سابقاً لـ"طوفان الأقصى".
ولفت درويش إلى أن "ما يحصل في الفترة الأخيرة هو نتيجة طبيعية بعد جملة من تراكمات الحضور الفلسطيني على ساحة المواجهة وقدرة على التصدّي في مقابل عجز إسرائيلي ظهر جليّاً من خلال عملية تحرير أربعة محتجزين حاولت تل أبيب تصويره كإنجاز، لكنه جاء خالياً من النتائج التي كان يمكن البناء عليها، حيث كانت 24 ساعة كافية للإطاحة به وإظهار حقيقة أن الجيش الاسرائيلي ليس احترافياً، بدليل عدد الشهداء والجرحى الذين سقطوا في مقابل عدد الأسرى الذين تمّ تحريرهم، فيما لا يزال 120 آخرون محتجزين".

وتساءل: "عن أي إنجاز يتحدّث الإسرائيلي وهو حرّر أربعة أسرى بعد ثمانية أشهر، فيما يملك الطائرات والأقمار الصناعية وأجهزة التجسس والدعم الغربي والأمريكي في قطاع محاصر منذ العام 2007، وفي حرب غير تماثلية وفيها فوارق في عناصر القوة؟".

ونفى درويش أن "يكون الجانب الإسرائيلي في عملية النصيرات قد نجح في سحب ورقة تفاوضية من يد حماس تدفعها إلى التنازل".
شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
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10:49 GMT
وشدّد درويش على أن "العملية في دراسة الجدوى خاسرة وكُشف أمرها على الرغم من التحضير لها لأسابيع".

وأردف، قائلا: "إذا كانت إسرائيل قادرة على إيجاد الأسرى، لماذا لا تجد المنصات التي ما زالت تطلق صواريخها على غلاف غزة"، مشيراً إلى أن "هذا الواقع يدفع إلى التشكيك بعملية النصيرات".

وفي تعليقه على إمكانية استئناف المفاوضات، أشار درويش إلى أن "الولايات المتحدة كانت ولا تزال شريكة في المعركة وتديرها ولها مصلحة فيها"، مقللاً من "أهمية ما يُحكى عن خلاف بين جو بايدن، وبنيامين نتنياهو، كونهما يملكان أهدافاً مشتركة".
ورأى أن "المعركة تدور بين الولايات المتحدة وقوى غربية من جهة وبين مجموعة فلسطينية في قطاع غزة، تساندها جبهات على مستوى المنطقة"، لافتاً إلى أن "كل الجسور البرية والبحرية والضغوط والتهديدات وأوراق الضغط على حركات المقاومة وحماس لتتنازل، فشلت وأن الميدان هو الأصدق".
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10:38 GMT
وتساءل درويش: "لماذا تذهب إسرائيل إلى التفاوض إذا كانت منتصرة؟" في المقابل، اعتبر أن "المقاومة تتمسك بشرطَي الانسحاب ووقف النار ولا مشكلة لديها بالمناورة في مراحل التنفيذ، وهي كانت لتذهب إلى التفاوض حول هاتين النقطتين لو كانت في وضع صعب".

وحول المعاهدة الأمنية المتوقعة بين واشنطن والرياض مقابل التطبيع السعودي الإسرائيلي، قال درويش إنه "لا يمكن الذهاب بالمنطقة إلى خيارات لا تأخذ في الاعتبار رؤية أصحاب النفوذ فيها"، مؤكداً أن "أي خطوة في هذا الاتجاه لن تُتخذ من دون الاتفاق مع الأطراف الميدانية كحماس وحزب الله وجماعة أنصار الله، الذين يملكون أوراقاً يلعبونها".

واعتبر درويش أن "الاستقالات من حكومة الحرب الإسرائيلية، مضافة إلى استقالة قائد فرقة غزة وأزمة تجنيد الحريديم، مؤشر إلى وجود متغيرات كبيرة"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط، لكن في المقابل، فإن المقاومة الفلسطينية تملك أوراق قوة ايضاً".
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