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الجيش الروسي يحرر بلدة ستارومايورسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
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خبير: موقف أمريكا مؤثر في إسرائيل وعملية إنقاذ الأسرى الأربعة لم تمنع غانتس من الاستقالة
خبير: موقف أمريكا مؤثر في إسرائيل وعملية إنقاذ الأسرى الأربعة لم تمنع غانتس من الاستقالة
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، أن "استقالة الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، لن تؤثر على الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:49+0000
2024-06-10T10:49+0000
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وقال البرغوثي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "قضايا أخرى قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أهمها قضية تجنيد يهود الحريديم المتديّنين، وقطع التمويل عن المؤسسات الدينية".واوضح أن "عملية إنقاذ الأسرى الأربعة، الأسبوع الماضي، لم تشكل سببا يمنع غانتس من الاستقالة، فلا يزال هناك 120 رهينة بقبضة حركة حماس الفلسطينية، ومصيرهم مجهول حتى الساعة".تصويت... برأيك هل تدل استقالة وزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي على أن البلاد في "مأزق عميق"؟وأشار إلى أنه "من الصعب انضمام وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى غانتس"، وأوضح أنّه "إذا شعر نتنياهو بأي ضغط من قبلهما قد يضطر إلى حل مجلس الحرب واللجوء إلى اللجان المختصة التي يديرها قادة المنظومة الأمنية، رؤساء الأركان والشاباك والموساد والأمن القومي".الخبير البرغوثي الذي حذر من "زيادة الحكومة الإسرائيلية من وتيرة التشدد في التعامل مع الحرب في غزة"، توقّع أن "تستمر الحرب لسنوات، فهذا ما يريده نتنياهو للهروب من المحاسبة".وأشار إلى أنّ "تقدير مدى تماسك الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمر صعب"، مشيرًا إلى "وجود جهود أمريكية حثيثة لإقناع بعض أعضاء الكنيست بالانشقاق عنه".بعد غانتس... آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية‏وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس، استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي، بعد اتهامه نتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.وكان غانتس قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع استراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.وأكد غانتس أن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفًا أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين، وأن النصر العسكري ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.وقال نتنياهو: "إن هذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة بل وقت توحيد القوى"، وأكد مواصلة إسرائيل الحرب حتى تحقيق النصر والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين.نتنياهو يرد على غانتس: إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات وهذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة
https://sarabic.ae/20240610/لن-ننتحر-من-أجلهم-وزير-المال-الإسرائيلي-يهاجم-عائلات-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1089698178.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم, قطاع غزة, حصري, تقارير سبوتنيك

خبير: موقف أمريكا مؤثر في إسرائيل وعملية إنقاذ الأسرى الأربعة لم تمنع غانتس من الاستقالة

10:49 GMT 10.06.2024
© AFP 2023 / Eyad Babaشباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024
شباب فلسطينيون يتأرجحون على كابلات الكهرباء المعلقة في مخيم المغازي للاجئين في وسط قطاع غزة في 5 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / Eyad Baba
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رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، أن "استقالة الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، لن تؤثر على الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو".
وقال البرغوثي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "قضايا أخرى قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أهمها قضية تجنيد يهود الحريديم المتديّنين، وقطع التمويل عن المؤسسات الدينية".

وأضاف الخبير: "استقالة غانتس جاءت بعد عدم التجاوب مع تحذيراته ومطالبه، وعدم وضع نتنياهو خططا استراتيجية للتعامل مع الحرب في غزة، ومستقبل القطاع بعد انتهاء المعارك".

واوضح أن "عملية إنقاذ الأسرى الأربعة، الأسبوع الماضي، لم تشكل سببا يمنع غانتس من الاستقالة، فلا يزال هناك 120 رهينة بقبضة حركة حماس الفلسطينية، ومصيرهم مجهول حتى الساعة".

واستبعد الخبير أن "تكون استقالة غانتس استعراضية، فالزعيم الإسرائيلي يريد إنهاء الحرب لأنه على يقين بنتائجها المدمرة، كالانقسام الحاد في الشارع الإسرائيلي وتشويه صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي".

تصويت... برأيك هل تدل استقالة وزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي على أن البلاد في "مأزق عميق"؟
وأشار إلى أنه "من الصعب انضمام وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى غانتس"، وأوضح أنّه "إذا شعر نتنياهو بأي ضغط من قبلهما قد يضطر إلى حل مجلس الحرب واللجوء إلى اللجان المختصة التي يديرها قادة المنظومة الأمنية، رؤساء الأركان والشاباك والموساد والأمن القومي".
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
"لن ننتحر من أجلهم"... وزير المال الإسرائيلي يهاجم عائلات المحتجزين لدى "حماس".. فيديو
09:43 GMT
الخبير البرغوثي الذي حذر من "زيادة الحكومة الإسرائيلية من وتيرة التشدد في التعامل مع الحرب في غزة"، توقّع أن "تستمر الحرب لسنوات، فهذا ما يريده نتنياهو للهروب من المحاسبة".
وأشار إلى أنّ "تقدير مدى تماسك الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمر صعب"، مشيرًا إلى "وجود جهود أمريكية حثيثة لإقناع بعض أعضاء الكنيست بالانشقاق عنه".
بعد غانتس... آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية‏

وأضاف: "للموقف الأمريكي تأثير قوي في كل ما يتعلق بإسرائيل، فالإدارة الأمريكية حريصة على أمن الإسرائيليين، وتقوم بكل ما تقوم به من أجل حماية مصلحتهم وإنقاذهم من سياسات بنيامين نتنياهو".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس، استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي، بعد اتهامه نتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.
وكان غانتس قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع استراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
وزير المالية الإسرائيلي: ما كان يهدف إليه السنوار تحقق
07:11 GMT
وأكد غانتس أن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفًا أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين، وأن النصر العسكري ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.

من جهته، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوزير المستقيل في حكومة الحرب بيني غانتس، مؤكدًا أن إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات.

وقال نتنياهو: "إن هذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة بل وقت توحيد القوى"، وأكد مواصلة إسرائيل الحرب حتى تحقيق النصر والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين.
نتنياهو يرد على غانتس: إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات وهذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة
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