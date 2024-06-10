https://sarabic.ae/20240610/خبير-موقف-أمريكا-مؤثر-في-إسرائيل-وعملية-إنقاذ-الأسرى-الأربعة-لم-تمنع-غانتس-من-الاستقالة-1089701946.html

خبير: موقف أمريكا مؤثر في إسرائيل وعملية إنقاذ الأسرى الأربعة لم تمنع غانتس من الاستقالة

خبير: موقف أمريكا مؤثر في إسرائيل وعملية إنقاذ الأسرى الأربعة لم تمنع غانتس من الاستقالة

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الإسرائيلي، خلدون البرغوثي، أن "استقالة الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، لن تؤثر على الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين... 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T10:49+0000

2024-06-10T10:49+0000

2024-06-10T10:49+0000

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وقال البرغوثي، في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "قضايا أخرى قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، أهمها قضية تجنيد يهود الحريديم المتديّنين، وقطع التمويل عن المؤسسات الدينية".واوضح أن "عملية إنقاذ الأسرى الأربعة، الأسبوع الماضي، لم تشكل سببا يمنع غانتس من الاستقالة، فلا يزال هناك 120 رهينة بقبضة حركة حماس الفلسطينية، ومصيرهم مجهول حتى الساعة".تصويت... برأيك هل تدل استقالة وزيرين في مجلس الحرب الإسرائيلي على أن البلاد في "مأزق عميق"؟وأشار إلى أنه "من الصعب انضمام وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير إلى غانتس"، وأوضح أنّه "إذا شعر نتنياهو بأي ضغط من قبلهما قد يضطر إلى حل مجلس الحرب واللجوء إلى اللجان المختصة التي يديرها قادة المنظومة الأمنية، رؤساء الأركان والشاباك والموساد والأمن القومي".الخبير البرغوثي الذي حذر من "زيادة الحكومة الإسرائيلية من وتيرة التشدد في التعامل مع الحرب في غزة"، توقّع أن "تستمر الحرب لسنوات، فهذا ما يريده نتنياهو للهروب من المحاسبة".وأشار إلى أنّ "تقدير مدى تماسك الائتلاف الحكومي في إسرائيل أمر صعب"، مشيرًا إلى "وجود جهود أمريكية حثيثة لإقناع بعض أعضاء الكنيست بالانشقاق عنه".بعد غانتس... آيزنكوت يعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية‏وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم أمس، استقالته من مجلس الحرب الإسرائيلي، بعد اتهامه نتنياهو بسوء إدارة ملف الحرب في غزة.وكان غانتس قد أمهل نتنياهو ثلاثة أسابيع لتغيير سياساته ووضع استراتيجية واضحة لمرحلة الحرب وما بعدها وإلا فأنه سيستقيل من مجلس الحرب.وأكد غانتس أن الحرب ستستمر لسنوات وأنه لا يضمن انتصارا سهلا وسريعا، مضيفًا أن الانتصار الحقيقي يتمثل بإعادة المخطوفين، وأن النصر العسكري ليس كافيا، ولكن يجب الانتصار دبلوماسيا.وقال نتنياهو: "إن هذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة بل وقت توحيد القوى"، وأكد مواصلة إسرائيل الحرب حتى تحقيق النصر والقضاء على حماس واستعادة المحتجزين.نتنياهو يرد على غانتس: إسرائيل في حرب وجودية على عدة جبهات وهذا ليس وقت الاستقالة من الحكومة

https://sarabic.ae/20240610/لن-ننتحر-من-أجلهم-وزير-المال-الإسرائيلي-يهاجم-عائلات-المحتجزين-لدى-حماس-فيديو-1089698178.html

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