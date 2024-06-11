تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
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مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240611/تقرير-يكشف-مسارات-الهجرة-السرية-من-المغرب-إلى-أوروبا-1089735073.html
تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا
تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا
سبوتنيك عربي
ظلت اتجاهات الهجرة غير النظامية في المغرب مستقرة خلال العام الماضي، حيث لم يسجل مسار شمال البلاد في اتجاه إسبانيا سوى 467 حالة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T08:58+0000
2024-06-11T08:58+0000
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وشمل ذلك المعابر البرية إلى سبتة ومليلية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 75 في المئة مقارنة بعام 2022″، إذ أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الأمنية المشددة في المغرب وإسبانيا على السواء.جاء ذلك حسب تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الثلاثاء.وتناول التقرير تهريب البشر والاتجار بهم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وزيادة المغرب لعدد نقاط التفتيش عند مداخل البلدات الشمالية القريبة من سبتة ومليلية وخاصة الناظور، في إطار جهودها لمنع المهاجرين من الاقتراب منها.وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات الأمنية المغربية نجحت في منع تجمع المهاجرين بالقرب من الجيوب الموجودة في المناطق الشمالية للمملكة خلال السنوات الأخيرة.وأوضح أن السلطات المغربية أغلقت طرق الهجرة وكثفت مراقبة سواحل البلاد خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسهم في زيادة التقارب بين الرباط ومدريد.ونوه التقرير إلى أن المناطق التي كانت تمثل نقاط انطلاق للمهاجرين في شمالي البلاد سجلت استقرارا كبيرا، بينما تم تسجيل انتعاش في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال، العام الماضي.وفي المقابل، أشار التقرير إلى لجوء المهاجرين الأجانب الذين يتخذون من المغرب محطة انطلاق نحو أوروبا، إلى تغيير المواقع التي يستخدمونها للانطلاق إضافة إلى اللجوء إلى أساليب إطلاق عمليات تهريب متزامنة من عدة مناطق لإرباك السلطات الأمنية.كما أوضح التقرير أنه تم رصد حالات هجرة فردية يقوم بها بعضهم باستخدام أنواع خاصة من الزلاجات والقوارب المطاطية، وهو من أساليب الهجرة التي لم تكن منتشرة في المغرب خلال العام الماضي.ويقول التقرير إن السر في لجوء بعضهم لهذا الأسلوب في الهجرة غير الشرعية سببه التكلفة المنخفضة مقارنة بتكاليف الهجرة غير الشرعية المرتبطة بمجموعات كبيرة، إضافة إلى رصد حالات يتم فيها تهريب مخدرات إلى جانب تهريب المهاجرين.
https://sarabic.ae/20230625/المغرب-تنجح-في-إحباط-366-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-إلى-أوروبا-خلال-5-سنوات-1078466212.html
https://sarabic.ae/20221007/إعلام-إسبانيا-تقر-مساعدات-مالية-جديدة-للمغرب-من-أجل-إيقاف-الهجرة-غير-الشرعية-1068735635.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, الأخبار
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار المغرب اليوم, أفريقيا, الأخبار

تقرير يكشف مسارات الهجرة السرية من المغرب إلى أوروبا

08:58 GMT 11.06.2024
© AP Photoالهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
ظلت اتجاهات الهجرة غير النظامية في المغرب مستقرة خلال العام الماضي، حيث لم يسجل مسار شمال البلاد في اتجاه إسبانيا سوى 467 حالة.
وشمل ذلك المعابر البرية إلى سبتة ومليلية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 75 في المئة مقارنة بعام 2022″، إذ أن هذا الانخفاض جاء نتيجة للجهود الأمنية المشددة في المغرب وإسبانيا على السواء.
جاء ذلك حسب تقرير نشرته المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حسبما ذكر موقع "هسبريس" المغربي، اليوم الثلاثاء.
قارب يحمل مهاجرين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
المغرب تنجح في إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية إلى أوروبا خلال 5 سنوات
25 يونيو 2023, 06:13 GMT
وتناول التقرير تهريب البشر والاتجار بهم في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل، وزيادة المغرب لعدد نقاط التفتيش عند مداخل البلدات الشمالية القريبة من سبتة ومليلية وخاصة الناظور، في إطار جهودها لمنع المهاجرين من الاقتراب منها.
وأوضح التقرير أن تلك الإجراءات الأمنية المغربية نجحت في منع تجمع المهاجرين بالقرب من الجيوب الموجودة في المناطق الشمالية للمملكة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح أن السلطات المغربية أغلقت طرق الهجرة وكثفت مراقبة سواحل البلاد خلال المراحل الأولى من تفشي فيروس كورونا، وهو ما أسهم في زيادة التقارب بين الرباط ومدريد.
ونوه التقرير إلى أن المناطق التي كانت تمثل نقاط انطلاق للمهاجرين في شمالي البلاد سجلت استقرارا كبيرا، بينما تم تسجيل انتعاش في عدد الوافدين من المغرب إلى جزر الكناري خلال، العام الماضي.
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2022
إعلام: إسبانيا تقر مساعدات مالية جديدة للمغرب من أجل إيقاف الهجرة غير الشرعية
7 أكتوبر 2022, 11:54 GMT
وفي المقابل، أشار التقرير إلى لجوء المهاجرين الأجانب الذين يتخذون من المغرب محطة انطلاق نحو أوروبا، إلى تغيير المواقع التي يستخدمونها للانطلاق إضافة إلى اللجوء إلى أساليب إطلاق عمليات تهريب متزامنة من عدة مناطق لإرباك السلطات الأمنية.
كما أوضح التقرير أنه تم رصد حالات هجرة فردية يقوم بها بعضهم باستخدام أنواع خاصة من الزلاجات والقوارب المطاطية، وهو من أساليب الهجرة التي لم تكن منتشرة في المغرب خلال العام الماضي.
ويقول التقرير إن السر في لجوء بعضهم لهذا الأسلوب في الهجرة غير الشرعية سببه التكلفة المنخفضة مقارنة بتكاليف الهجرة غير الشرعية المرتبطة بمجموعات كبيرة، إضافة إلى رصد حالات يتم فيها تهريب مخدرات إلى جانب تهريب المهاجرين.
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