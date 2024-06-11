https://sarabic.ae/20240611/رئيس-مكتب-نتنياهو-يطالب-بإقالة-غالانت-بعد-موقفه-من-قانون-التجنيد-ويصفه-بـالوقح-1089730481.html

رئيس مكتب نتنياهو يطالب بإقالة غالانت بعد موقفه من قانون التجنيد ويصفه بـ"الوقح"

رئيس مكتب نتنياهو يطالب بإقالة غالانت بعد موقفه من قانون التجنيد ويصفه بـ"الوقح"

سبوتنيك عربي

صادق الكنيست الإسرائيليي، فجر اليوم، على مشروع قانون إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، بـ 63 صوتاً مقابل57 ، بمن فيهم وزير الأمن الإسرائيلي يوأف... 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T05:36+0000

2024-06-11T05:36+0000

2024-06-11T05:36+0000

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ووصف رئيس مكتب نتنياهو، تساحي برافرمان، على غالانت بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد، داعيا إلى إقالته، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وفي 21 مارس/ آذار 2023، صادق الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون "فك الارتباط" الذي أقر وطبق عام 2005، والبنود التي ألغيت بعد مرورها بالقراءات الثلاث في الكنيست، كان يُحظر بموجبها دخول المستوطنين في نطاق المستوطنات الأربع التي أُخليت، وهي "غانيم وكاديم وحومش وسانور".وأصبح القانون الجديد يسمح بعودتهم إلى هذه المستوطنات بعدما تم إلغاء العقاب الجنائي الذي فُرض بموجب قانون "فك الارتباط"، على من يدخل أو يقيم فيها.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد أعلن، الشهر الماضي، في بيان مشترك مع ما يسمى رئيس مجلس المستعمرات شمالي الضفة الغربية، يوسي داغان، بدء تنفيذ ما نصّ عليه قانون "إلغاء فك الارتباط" من شمالي الضفة الغربية.يأتي ذلك في وقت لا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240610/مجلس-الأمن-الدولي-يصوت-على-مشروع-قرار-أمريكي-يدعم-مقترح-بايدن-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1089726592.html

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