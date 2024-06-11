https://sarabic.ae/20240611/روساك-الروسية-تدمر-سترايكر-أمريكية-بقيمة-مليون-دولار---1089756109.html
"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار
"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار
سبوتنيك عربي
دمرت مسيرة "روساك" الروسية المستخدمة للاستطلاع والهجوم ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T14:20+0000
2024-06-11T14:20+0000
2024-06-11T14:20+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103506/10/1035061009_0:243:4944:3024_1920x0_80_0_0_9ba0e3723ed60bbd8e42af42532fb76c.jpg
وأفاد ممثل شركة "ستراتيم" المطورة لهذه المسيرة بأن "فعالية استخدام طائراتنا المسيرة تتجلى من خلال نسبة أسعار الطائرات من دون طيار ومعدات العدو التي تدمرها".وتابع: "هكذا دمرت طائرة "روساك" المسيرة، والتي تبلغ تكلفتها نحو ألف دولار، ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" باهظة الثمن تبلغ قيمتها نحو مليون دولار أمريكي".يذكر أنه تم يتم عرض "روساك" في معرض "هيلي روسيا-2024" الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران، في موسكو.وتأسست شركة ستراتيم "موسكو"، المتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات من دون طيار هجومية واستطلاعية ذات الذكاء الاصطناعي والرؤية الآلية، في عام 2022.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240611/1089748942.html
https://sarabic.ae/20240611/لانتسيت-روسية-صغيرة-تدمر-سو-25-أوكرانية-فيديو---1089746504.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار
دمرت مسيرة "روساك" الروسية المستخدمة للاستطلاع والهجوم ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وأفاد ممثل شركة "ستراتيم" المطورة لهذه المسيرة بأن "فعالية استخدام طائراتنا المسيرة تتجلى من خلال نسبة أسعار الطائرات من دون طيار ومعدات العدو التي تدمرها".
وتابع: "هكذا دمرت طائرة "روساك" المسيرة، والتي تبلغ تكلفتها نحو ألف دولار، ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" باهظة الثمن تبلغ قيمتها نحو مليون دولار أمريكي".
يذكر أنه تم يتم عرض "روساك" في معرض "هيلي روسيا-2024" الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران، في موسكو.
وتأسست شركة ستراتيم "موسكو"، المتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات من دون طيار هجومية واستطلاعية ذات الذكاء الاصطناعي والرؤية الآلية، في عام 2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.