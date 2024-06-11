"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: فوز اليمين المتطرف في فرنسا عقابا لسياسة ماكرون الضعيفة فرنسيا وأوروبيا
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد استقالة غانتس وآخرين من حكومة نتانياهو
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240611/روساك-الروسية-تدمر-سترايكر-أمريكية-بقيمة-مليون-دولار---1089756109.html
"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار
"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار
سبوتنيك عربي
دمرت مسيرة "روساك" الروسية المستخدمة للاستطلاع والهجوم ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T14:20+0000
2024-06-11T14:20+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأفاد ممثل شركة "ستراتيم" المطورة لهذه المسيرة بأن "فعالية استخدام طائراتنا المسيرة تتجلى من خلال نسبة أسعار الطائرات من دون طيار ومعدات العدو التي تدمرها".وتابع: "هكذا دمرت طائرة "روساك" المسيرة، والتي تبلغ تكلفتها نحو ألف دولار، ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" باهظة الثمن تبلغ قيمتها نحو مليون دولار أمريكي".يذكر أنه تم يتم عرض "روساك" في معرض "هيلي روسيا-2024" الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران، في موسكو.وتأسست شركة ستراتيم "موسكو"، المتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات من دون طيار هجومية واستطلاعية ذات الذكاء الاصطناعي والرؤية الآلية، في عام 2022.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240611/1089748942.html
https://sarabic.ae/20240611/لانتسيت-روسية-صغيرة-تدمر-سو-25-أوكرانية-فيديو---1089746504.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"روساك" الروسية تدمر "سترايكر" أمريكية بقيمة مليون دولار

14:20 GMT 11.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisمدرعة سترايكر الأمريكية
مدرعة سترايكر الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
تابعنا عبر
دمرت مسيرة "روساك" الروسية المستخدمة للاستطلاع والهجوم ناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "سترايكر" في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
وأفاد ممثل شركة "ستراتيم" المطورة لهذه المسيرة بأن "فعالية استخدام طائراتنا المسيرة تتجلى من خلال نسبة أسعار الطائرات من دون طيار ومعدات العدو التي تدمرها".
وتابع: "هكذا دمرت طائرة "روساك" المسيرة، والتي تبلغ تكلفتها نحو ألف دولار، ناقلة جند مدرعة من طراز "سترايكر" باهظة الثمن تبلغ قيمتها نحو مليون دولار أمريكي".
زوار يشاهدون مروحية روسية دون طيار من طراز إس إتش-450 في المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
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"حوامات روسيا"... صور من المعرض الدولي الـ17 لصناعة المروحيات
13:14 GMT
يذكر أنه تم يتم عرض "روساك" في معرض "هيلي روسيا-2024" الذي يقام في الفترة من 10 إلى 12 يونيو/حزيران، في موسكو.
وتأسست شركة ستراتيم "موسكو"، المتخصصة في تطوير وإنتاج طائرات من دون طيار هجومية واستطلاعية ذات الذكاء الاصطناعي والرؤية الآلية، في عام 2022.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" روسية صغيرة تدمر "سو-25" أوكرانية... فيديو
12:28 GMT
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات.. فيديو وصور13:04 GMTБоевая работа танка Т-72 в южном секторе в ходе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:50 GMT
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