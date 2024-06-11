https://sarabic.ae/20240611/غانتس-لبلينكن-إسرائيل-لن-تتردد-بتوسيع-الحرب-في-الشمال-إذا-لم-يتراجع-حزب-الله-1089737267.html

غانتس لبلينكن: إسرائيل لن تتردد بتوسيع الحرب في الشمال إذا لم يتراجع "حزب الله"

غانتس لبلينكن: إسرائيل لن تتردد بتوسيع الحرب في الشمال إذا لم يتراجع "حزب الله"

سبوتنيك عربي

التقى عضو مجلس الحرب المستقيل بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور المنطقة حاليا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T09:45+0000

2024-06-11T09:45+0000

2024-06-11T09:45+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0b/1089735591_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3b8061284bb97f0a7b737b70dfe3400a.jpg

وقال غانتس، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه "طالب بلينكن بالعمل على إزالة تهديد حزب الله في الجبهة الشمالية"، مؤكدا أن إسرائيل لن تتردد في توسيع الحرب بالشمال إذا لم يتراجع "حزب الله" اللبناني.وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد غانتس ضرورة ممارسة مزيد من الضغط على حماس لتمرير صفقة التبادل، مشيرا إلى أنه سيدعم أي خطة مسؤولة تؤدي لإعادة المحتجزين في غزة.وأعلن بيني غانتس، في وقت سابق، استقالته من منصبه، واصفا القرار بـ"المعقد والمؤلم". وقال، في مؤتمر صحفي، إن "المشاركة في مجلس الحرب كانت للمصير المشترك وليست شراكة سياسية"، مضيفا أنه "يترك حكومة الطوارئ اليوم بقلب مثقل".ودعا نتنياهو للتوجه إلى إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن وتشكيل لجنة تحقيق وطنية، مشددا على ضرورة إجراء انتخابات تأتي بحكومة وحدة حقيقية صهيونية وطنية.واتهم غانتس نتنياهو بعرقلة قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية، مؤكدا أن الاعتبارات السياسية لحكومة نتنياهو تعرقل القرارات الاستراتيجية في حرب غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sarabic.ae/20240605/سموتريتش-يطالب-الجيش-الإسرائيلي-باحتلال-أجزاء-من-لبنان-1089525269.html

إسرائيل

أخبار لبنان

لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم