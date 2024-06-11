https://sarabic.ae/20240611/ليفربول-يسعى-لتمديد-عقد-صلاح-لتفادي-خروجه-المجاني-1089735316.html
ليفربول يسعى لتمديد عقد صلاح لتفادي خروجه المجاني
ليفربول يسعى لتمديد عقد صلاح لتفادي خروجه المجاني
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير، يوم أمس الاثنين، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عام واحد على الأقل وذلك لتفادي خروجه مجانا العام المقبل. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T08:52+0000
2024-06-11T08:52+0000
2024-06-11T08:52+0000
مجتمع
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087748_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_4c3fca280f2d0fe28857b0e39f80dfdb.jpg
وأشار الموقع إلى أن ليفربول يتوقع بقاء النجم المصري محمد صلاح لموسم آخر، حيث يأمل في إقناعه بتوقيع تمديد العقد قريبا.ويعد صلاح، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده الحالي، من بين ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم هذا الصيف.ووفق الموقع فإن مخاوف ليفربول تكمن بأن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال لفريق آخر بشكل مجاني، وذلك من أجل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، ولهذا ستحاول إدارة النادي تمديد عقده حتى إذا أراد الرحيل في صيف 2025 ليستطيع النادي الحصول على مبلغ مالي مقابل انتقاله.وبحسب الموقع، فإن مخاوف ليفربول هي أن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال إلى فريق آخر مجانا من أجل الحصول على مكافأة توقيع كبيرة، ولهذا ستحاول إدارة النادي تمديد عقده حتى لو أراد المغادرة في صيف 2025، حتى يتمكن النادي من الحصول على مبلغ مقابل انتقاله.محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
https://sarabic.ae/20240610/الحكم-بالسجن-على-المتهمين-بـالعنصرية-ضد-نجم-ريال-مدريد-1089713333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/0f/1080087748_53:0:2558:1879_1920x0_80_0_0_3eeaf46a0ee4fd6a25e839f1a9bcf48e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
ليفربول يسعى لتمديد عقد صلاح لتفادي خروجه المجاني
أفادت تقارير، يوم أمس الاثنين، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لتمديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة عام واحد على الأقل وذلك لتفادي خروجه مجانا العام المقبل.
وأشار الموقع إلى أن ليفربول يتوقع بقاء النجم المصري محمد صلاح لموسم آخر، حيث يأمل في إقناعه بتوقيع تمديد العقد قريبا.
ويعد صلاح، الذي لم يتبق له سوى عام واحد على عقده الحالي، من بين ثلاثة نجوم تنتهي عقودهم هذا الصيف.
وأوضح موقع "غيف مي سبورت" الرياضي أنه مع تولي المدير الفني الجديد آرني سلوت مهمة تدريب ليفربول، سيكون قرار صلاح بالبقاء مع النادي أمرا أساسيا في خطط المدرب الهولندي هذا الصيف، والذي يتطلع إلى جلب تعزيزات قبل موسمه الأول.
ووفق الموقع فإن مخاوف ليفربول تكمن بأن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال لفريق آخر بشكل مجاني، وذلك من أجل الحصول على مكافأة توقيع مجزية، ولهذا ستحاول إدارة النادي تمديد عقده حتى إذا أراد الرحيل في صيف 2025 ليستطيع النادي الحصول على مبلغ مالي مقابل انتقاله.
وبحسب الموقع، فإن مخاوف ليفربول هي أن صلاح قد يقرر البقاء حتى نهاية عقده والانتقال إلى فريق آخر مجانا من أجل الحصول على مكافأة توقيع كبيرة، ولهذا ستحاول إدارة النادي تمديد عقده حتى لو أراد المغادرة في صيف 2025، حتى يتمكن النادي من الحصول على مبلغ مقابل انتقاله.