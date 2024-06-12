https://sarabic.ae/20240612/استهداف-سفينة-تجارية-غرب-مدينة-الحديدة-اليمنية-1089783712.html

استهداف سفينة تجارية غرب مدينة الحديدة اليمنية

استهداف سفينة تجارية غرب مدينة الحديدة اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها للاستهداف على بعد نحو 67.7 ميلا بحريا"، جنوب غرب الحديدة باليمن. 12.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-12T13:18+0000

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ونقلت قناة "القاهرة" الإخبارية، عن الشركة بيانا قالت فيه: "تشير تقييماتنا إلى أن السفينة كانت تقع ضمن فئة السفن، التي يستهدفها "أنصار الله".يأتي ذلك في أعقاب شن الطيران الأمريكي البريطاني، مساء يوم الاثنين الماضي، غارات على محافظة الحديدة اليمنية.وأفادت قناة "المسيرة"، التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بأن "الغارات الأمريكية البريطانية، استهدفت ساحل الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة".وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله" تمكنها من كشف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، كبيرة تعمل في مختلف المؤسسات منذ العام 2015، بحسب قولها.وقالت الأجهزة الأمنية التابعة "أنصار الله"، في بيان لها، إن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".وأضاف البيان أن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA"، مشيرة إلى أنه "تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".وأكد البيان أن "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون، استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية، لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، لافتًا إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".وتابعت الأجهزة الأمنية أن "شبكة التجسس زودت أجهزة المخابرات المعادية بمعلومات هامة عن مختلف الجوانب في القطاع الرسمي وغيره"، مستطردا بأن "شبكة التجسس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين".

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