https://sarabic.ae/20240610/أنصار-الله-تعلن-اعتقال-خلية-تجسس-أمريكية---إسرائيلية-في-اليمن-1089722614.html

"أنصار الله" تعلن اعتقال "خلية تجسس أمريكية - إسرائيلية" في اليمن

"أنصار الله" تعلن اعتقال "خلية تجسس أمريكية - إسرائيلية" في اليمن

سبوتنيك عربي

أعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم الاثنين، تمكنها من كشف شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، كبيرة تعمل في مختلف المؤسسات منذ العام 2015". 10.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-10T17:04+0000

2024-06-10T17:04+0000

2024-06-10T17:04+0000

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وقالت الأجهزة الأمنية التابعة "أنصار الله"، في بيان لها، إن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".وأضاف البيان أن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA"، مشيرة إلى أنه "تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية، بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".وأكد البيان أن "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون، استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية، لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، لافتًا إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".وتابعت الأجهزة الأمنية أن "شبكة التجسس زودت أجهزة المخابرات المعادية بمعلومات هامة عن مختلف الجوانب في القطاع الرسمي وغيره"، مستطردا بأن "شبكة التجسس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين".وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأسبوع الماضي، شن هجوم جديد على حاملة طائرات أمريكية، واستهداف مدمرة للجيش الأمريكي وثلاث سفن في البحرين الأحمر والعربي، بالصواريخ والطائرات المُسيرة.وأفاد المتحدث باسم قوات "أنصار الله" العميد يحيى سريع، في بيان عبر تلفزيون "المسيرة" المتحدث باسم الجماعة، بأن "القوات المسلحة اليمنية نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ست عمليات عسكرية".وأوضح أن "العملية الأولى استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية (إيزنهاور) شمال البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المُسيرة".وأضاف: "استهدفت العملية الثانية مدمرة أمريكية في البحر الأحمر وأصيبت إصابة مباشرة بعدد من المُسيرات"، مشيرًا إلى أن "العمليات الأربع الأخرى استهدفت سفناً تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، منها سفينة (ماينا) والتي تم استهدافها بعمليتين في البحرين الأحمر والعربي".واستطرد: "القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (الأورايك) في المحيط الهندي وسفينة (أبلياني) في البحر الأحمر".وتأتي هجمات "أنصار الله" غداة إعلان الجماعة، استهداف حاملة الطائرات الأميركية (ايزنهاور) في البحر الأحمر، بعدد من الصواريخِ المجنحة والباليستية.ويوم الخميس الماضي، توعد زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، بتصعيد هجمات جماعته التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، كاشفاً عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.وأعلنت "أنصار الله"، يوم الأربعاء الماضي، تنفيذ ست هجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة استهدفت 6 سفن أمريكية، ثلاث منها في البحر الأحمر، وسفينتين في البحر العربي، وأخرى في البحر الأبيض المتوسط.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها ستساند المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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