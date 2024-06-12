تقرير أمريكي يدعو حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لـ"حرب طويلة الأمد" ضد روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/تقرير-أمريكي-يدعو-حلف-شمال-الأطلسي-إلى-الاستعداد-لـحرب-طويلة-الأمد-ضد-روسيا-1089768110.html
تقرير أمريكي يدعو حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لـ"حرب طويلة الأمد" ضد روسيا
تقرير أمريكي يدعو حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لـ"حرب طويلة الأمد" ضد روسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي عسكري، يوم أمس الثلاثاء، بأن دول الناتو بحاجة للاستعداد لسيناريو "حرب طويلة الأمد" ضد روسيا، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T05:08+0000
2024-06-12T05:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_556196c1dc64972d761d3edf14fafd60.jpg
وذكر التقرير الصادر عن محللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) مقره واشنطن، تم نشره بالتزامن مع قمة الناتو في واشنطن المقرر عقدها في يوليو/تموز المقبل، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" حقق خلال العامين الماضيين "تقدما كبيرا" في الاستعداد لصراع محتمل مع موسكو، وذلك بفضل المفهوم الذي تم تبنيه في قمة صيف 2022 في مدريد.ولفت التقرير إلى أن "الحلف حقق تقدماً كبيراً من حيث زيادة الإنفاق الدفاعي، واستعداد القوات، والقيادة والسيطرة، والتدريبات، وتكامل فنلندا والسويد. ومع ذلك، في حين أن الناتو قد يكون مستعداً للحرب، فإن السؤال يظل ما إذا كان مستعدا لشن حرب طويلة الأمد".ووفقا للمحللين، لاستكمال الاستعدادات لمثل هذا السيناريو، لا يزال الحلفاء "بحاجة إلى إنفاق المزيد، وبناء القدرات الصناعية العسكرية، وسد الفجوات الحرجة في الأسلحة وتعزيز المرونة الوطنية.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحاديةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240530/الكرملين-الناتو-يستفز-أوكرانيا-لمواصلة-حربها-العبثية-مع-روسيا-1089344458.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682218_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_29ed95b198a8243b8c0d25550546f277.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

تقرير أمريكي يدعو حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد لـ"حرب طويلة الأمد" ضد روسيا

05:08 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiدبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية "التنين-24"، وهي جزء من مناورات "المدافع الصامد 2024"، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024.
دبابة من طراز ليوبارد 2أ4 تصل خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
تابعنا عبر
أفاد تقرير أمريكي عسكري، يوم أمس الثلاثاء، بأن دول الناتو بحاجة للاستعداد لسيناريو "حرب طويلة الأمد" ضد روسيا، وذلك من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي وتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية.
وذكر التقرير الصادر عن محللين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي (CSIS) مقره واشنطن، تم نشره بالتزامن مع قمة الناتو في واشنطن المقرر عقدها في يوليو/تموز المقبل، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" حقق خلال العامين الماضيين "تقدما كبيرا" في الاستعداد لصراع محتمل مع موسكو، وذلك بفضل المفهوم الذي تم تبنيه في قمة صيف 2022 في مدريد.

وأشارت الدراسة إلى أن المفهوم في الوثيقة باسم "العودة إلى المستقبل"، وهو إشارة إلى حقائق الحرب الباردة، حيث باتت تعتبر روسيا التهديد الأمني ​​الأكثر أهمية، وبالتالي يتساءل الباحثون عما إذا كان الناتو، في الواقع الحالي، مستعدًا لشن حرب طويلة الأمد ضدها.

ولفت التقرير إلى أن "الحلف حقق تقدماً كبيراً من حيث زيادة الإنفاق الدفاعي، واستعداد القوات، والقيادة والسيطرة، والتدريبات، وتكامل فنلندا والسويد. ومع ذلك، في حين أن الناتو قد يكون مستعداً للحرب، فإن السؤال يظل ما إذا كان مستعدا لشن حرب طويلة الأمد".
ووفقا للمحللين، لاستكمال الاستعدادات لمثل هذا السيناريو، لا يزال الحلفاء "بحاجة إلى إنفاق المزيد، وبناء القدرات الصناعية العسكرية، وسد الفجوات الحرجة في الأسلحة وتعزيز المرونة الوطنية.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: الناتو يستفز أوكرانيا لمواصلة حربها العبثية مع روسيا
30 مايو, 11:00 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحادية
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинец несет раненого мальчика после возобновления израильских бомбардировок в Рафахе, на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي غرب مخيم النصيرات.. فيديو وصورأمس, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала