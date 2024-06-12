ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في قمة "مجموعة السبع" في إيطاليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240612/ولي-العهد-السعودي-يعتذر-عن-عدم-المشاركة-في-قمة-مجموعة-السبع-في-إيطاليا-1089800373.html
ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في قمة "مجموعة السبع" في إيطاليا
ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في قمة "مجموعة السبع" في إيطاليا
سبوتنيك عربي
بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ببرقية إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اعتذر لها فيها عن عدم حضوره قمة "مجموعة السبع" (G7)، التي ستعقد... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T20:46+0000
2024-06-12T20:46+0000
العالم
العالم العربي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
مجموعة السبع الكبار
الأخبار
إيطاليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/13/1088976659_0:0:1653:929_1920x0_80_0_0_8817e114f6f894b6bd512344a3a38803.jpg
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن برقية ابن سلمان، تضمنت شكره لميلوني، على دعوته للمشاركة في جلسة التواصل لقمة "مجموعة السبع".وبحسب البرقية، فإن اعتذار ولي العهد السعودي، عن حضور القمة جاء لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد ابن سلمان على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة".وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".ووفقًا للوزيرة، فإن هذا النهج "يبدو أنه يحظى بتأييد كبير"، بينما أعربت عن أملها في أن يتم الانتهاء منه ومن ثم عرضه على قادة "مجموعة السبع" في القمة المقبلة في إيطاليا.وفي وقت سابق، أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لـ"إعادة إعمار" أوكرانيا، وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 % أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
https://sarabic.ae/20240528/البيت-الأبيض-لا-إجماع-بين-دول-مجموعة-السبع-حول-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1089293461.html
https://sarabic.ae/20240429/محتجون-إيطاليون-يحرقون-صور-رؤساء-دول-غربية-بالتزامن-مع-استضافة-اجتماع-وزاري-لـمجموعة-السبع-فيديو-1088384049.html
السعودية
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/13/1088976659_62:0:1529:1100_1920x0_80_0_0_ed8313b75a5879c2d401981bf92c52a3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة السبع الكبار, الأخبار, إيطاليا
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مجموعة السبع الكبار, الأخبار, إيطاليا

ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم المشاركة في قمة "مجموعة السبع" في إيطاليا

20:46 GMT 12.06.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
تابعنا عبر
بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ببرقية إلى رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اعتذر لها فيها عن عدم حضوره قمة "مجموعة السبع" (G7)، التي ستعقد في إيطاليا، بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الجاري.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن برقية ابن سلمان، تضمنت شكره لميلوني، على دعوته للمشاركة في جلسة التواصل لقمة "مجموعة السبع".
وبحسب البرقية، فإن اعتذار ولي العهد السعودي، عن حضور القمة جاء لوجود ارتباطات تحول دون ذلك تتعلق بالإشراف على أعمال موسم الحج، وأكد ابن سلمان على عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، متمنيا النجاح لأعمال هذه القمة.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
28 مايو, 18:54 GMT
وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، قد صرحت خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن "مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة".
وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".
ووفقًا للوزيرة، فإن هذا النهج "يبدو أنه يحظى بتأييد كبير"، بينما أعربت عن أملها في أن يتم الانتهاء منه ومن ثم عرضه على قادة "مجموعة السبع" في القمة المقبلة في إيطاليا.
نشطاء يحرقون صورة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقادة مجموعة السبع خلال مظاهرة ضد مجموعة السبع للمناخ والطاقة والبيئة التي عقدت في تورينو بإيطاليا، 28 نيسان/ أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
محتجون إيطاليون يحرقون صور رؤساء دول غربية بالتزامن مع استضافة اجتماع وزاري لـ"مجموعة السبع".. فيديو
29 أبريل, 15:18 GMT
وفي وقت سابق، أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لـ"إعادة إعمار" أوكرانيا، وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 % أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، قام الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو، ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала