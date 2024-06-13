https://sarabic.ae/20240613/رجل-يشتري-كتبا-من-مركز-إعادة-التدوير-ويكتشف-أنها-وثائق-فائقة-السرية---1089816240.html

رجل يشتري كتبا من مركز إعادة التدوير ويكتشف أنها وثائق فائقة السرية

رجل يشتري كتبا من مركز إعادة التدوير ويكتشف أنها وثائق فائقة السرية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة أمن الدولة الصينية أن أحد المتقاعدين من جمهورية الصين الشعبية اشترى كتبا من مركز لإعادة التدوير تبين أنها وثائق سرية تحتوي على معلومات عسكرية سرية. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T12:52+0000

2024-06-13T12:52+0000

2024-06-13T12:52+0000

مجتمع

منوعات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/1e/1088396627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69c707e7b1e9309909663e98e2d96035.jpg

وكما هو مذكور في التقرير، اشترى أحد المتقاعدين السابقين ولقبه تشانغ، والمولع بجمع الكتب، أربعة كتب من محل تجميع لإعادة التدوير عند مدخل أحد المنازل، ودفع ستة يوانات (نحو 0.8 دولار) مقابلها.وسرعان ما وصل عناصر أمن الدولة إلى المكان الذي أشار إليه الرجل المتقاعد وضبطوا جميع المواد السرية، كما قاموا بالتحقيق مع المسؤول عن نقطة جمع النفايات.أثناء التحقيق، اتضح أن من باع المواد السرية إلى نقطة التجميع هما موظفان في وحدة عسكرية "لي وجيو"، وكان لديهما إمكانية الوصول إلى البيانات السرية.بلغ الوزن الإجمالي للوثائق المقدمة (نحو 200)، التي تحتوي على معلومات سرية، أكثر من 30 كيلوغراما، وتم بيعها بسعر 0.8 يوان للكيلوغرام الواحد، وبالتالي فإن ربح "لي وجيو" كان يزيد قليلا عن 20 يوان (نحو 2.75 دولار).أوقف مسؤولو أمن الدولة نشر الوثائق السرية، لذلك لم يتضرر الأمن العسكري بشكل كبير. وأشارت الإدارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه كافة الأشخاص المسؤولين.

https://sarabic.ae/20240613/فيروس-جديد-قد-يكون-الوباء-التالي-بعد-كورونا--1089808129.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منوعات