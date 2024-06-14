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الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز لدى "قوات الدعم السريع"
الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز لدى "قوات الدعم السريع"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، مقتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال معركة في الفاشر، ولم تعلق قوات الدعم السريع... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T13:52+0000
2024-06-14T13:52+0000
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وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان: "أحبطت القوات المسلحة القوة المشتركة في الهجوم على مدينة الفاشر وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة، كما دمرت واستلمت القوات عشرات العربات القتالية من المتمردين الذين لاذوا بالفرار".والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد ظلت بمنأى نسبيا عن القتال منذ فترة طويلة. لكن في 10 مايو، اندلع قتال عنيف.وكان جبريل خاضعا لعقوبات أمريكية وجمدت وزارة الخزانة أي أصول له في الولايات المتحدة وجرّمت المعاملات معه.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sarabic.ae/20240530/الأمم-المتحدة-الأنباء-من-الفاشر-مروعة-والسودانيون-يواجهون-الموت-وممنوعون-من-المغادرة-1089351232.html
https://sarabic.ae/20240527/تحاصرها-قوات-الدعم-السريع-ماذا-يحدث-في-الفاشر-عاصمة-ولاية-دارفور-1089256424.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان
العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم, حول العالم, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان

الجيش السوداني يعلن مقتل قائد بارز لدى "قوات الدعم السريع"

13:52 GMT 14.06.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة
 الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، مقتل علي يعقوب جبريل قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع شبه العسكرية خلال معركة في الفاشر، ولم تعلق قوات الدعم السريع حتى الآن.
وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان: "أحبطت القوات المسلحة القوة المشتركة في الهجوم على مدينة الفاشر وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة، كما دمرت واستلمت القوات عشرات العربات القتالية من المتمردين الذين لاذوا بالفرار".
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والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد ظلت بمنأى نسبيا عن القتال منذ فترة طويلة. لكن في 10 مايو، اندلع قتال عنيف.
وكان جبريل خاضعا لعقوبات أمريكية وجمدت وزارة الخزانة أي أصول له في الولايات المتحدة وجرّمت المعاملات معه.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
تحاصرها قوات الدعم السريع.. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2024
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تحاصرها قوات "الدعم السريع".. ماذا يحدث في الفاشر عاصمة ولاية دارفور؟
27 مايو, 15:23 GMT
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
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