https://sarabic.ae/20240615/أردوغان-النصر-سيكون-للشعب-الفلسطيني-رغم-همجية-إسرائيل-ومؤيديها-1089889056.html

أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها

أردوغان: النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها

سبوتنيك عربي

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أهالي قطاع غزة الذين يعيشون عيد الأضحى هذا العام في ظل فظائع الإبادة الجماعية الإسرائيلية". 15.06.2024, سبوتنيك عربي

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وشدد أردوغان، في رسالة مصورة نشرها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن "النصر سيكون للشعب الفلسطيني رغم همجية إسرائيل ومؤيديها"، مؤكدا استمرار الوقوف في وجه سياسة الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حسب وكالة "الأناضول" التركية. وأضاف أن "تركيا بين الدول التي تبذل جهودا حثيثة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، متابعا: "ندافع عن الحق والعدالة والسلام على كل منبر ولا نتردد في قول الحقيقة رغم ضغوط الشبكة الصهيونية".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 37 ألف قتيل وأكثر من 85 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

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