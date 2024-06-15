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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240615/سلطات-زابوروجيه-عدد-الفارين-من-الخدمة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-ارتفع-بشكل-حاد-1089891919.html
سلطات زابوروجيه: عدد الفارين من الخدمة في صفوف القوات الأوكرانية ارتفع بشكل حاد
سلطات زابوروجيه: عدد الفارين من الخدمة في صفوف القوات الأوكرانية ارتفع بشكل حاد
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن عدد الفارين في صفوف القوات الأوكرانية على خط المواجهة في زابوروجيه... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T13:03+0000
2024-06-15T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الآن في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية هناك زيادة حادة في عدد الفارين من الخدمة الذين يغادرون مواقعهم ويهربون من الوحدات العسكرية".وأكد روغوف: " في الواقع، فإن ثلثيهم يهربون ويختبئون".وأضاف: "المداهمات مستمرة في مدينة زابوروجيه التي يحتلها المسلحون الأوكرانيون".مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
https://sarabic.ae/20240615/خبير-مؤتمر-أوكرانيا-يبدو-وكأنه-محاولة-للانتقام-من-الفاشية--1089890288.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

سلطات زابوروجيه: عدد الفارين من الخدمة في صفوف القوات الأوكرانية ارتفع بشكل حاد

13:03 GMT 15.06.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن عدد الفارين في صفوف القوات الأوكرانية على خط المواجهة في زابوروجيه ارتفع بشكل حاد.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "الآن في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية هناك زيادة حادة في عدد الفارين من الخدمة الذين يغادرون مواقعهم ويهربون من الوحدات العسكرية".

ووفقا له، لا يمكن إعادة أكثر من ثلث إجمالي عدد الهاربين إلى الوحدات العسكرية.

وأكد روغوف: " في الواقع، فإن ثلثيهم يهربون ويختبئون".

وأشار إلى أن سلطات كييف، على خلفية انخفاض الروح المعنوية في صفوف القوات الأوكرانية، تكثف التعبئة العنيفة في الأراضي الأوكرانية الخاضعة لسيطرتها، ما يجبر المدنيين على الذهاب إلى الجبهة والموت.

وأضاف: "المداهمات مستمرة في مدينة زابوروجيه التي يحتلها المسلحون الأوكرانيون".
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مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا تقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. كييف لا تعترف بنتائجها وتواصل قصف المنطقة.
وفي الوقت الحالي، يقع أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، أما الباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي، مدينة زابوروجيه، فتسيطر عليه القوات الأوكرانية. منذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمنطقة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
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