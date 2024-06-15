https://sarabic.ae/20240615/قيادي-بـالجهاد-خلال-تكريم-مقاتليها-في-سوريا-الفلسطينيون-ليسوا-حاضناً-للمقاومة-هم-أصلها-1089888328.html

قيادي بـ"الجهاد" خلال تكريم مقاتليها في سوريا: الفلسطينيون ليسوا حاضناً للمقاومة هم أصلها

قيادي بـ"الجهاد" خلال تكريم مقاتليها في سوريا: الفلسطينيون ليسوا حاضناً للمقاومة هم أصلها

سبوتنيك عربي

أحيت حركة "الجهاد الإسلامي في فلسطين" الساحة السورية، مساء أمس الجمعة 14 حزيران/ يونيو، حفلاً تكريمياً لـ "عوائل الشهداء من أبناء اللاجئين الفلسطينيين" في... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T09:31+0000

2024-06-15T09:31+0000

2024-06-15T10:17+0000

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وأشار المشاركون في الحفل إلى أن "اللاجئ الفلسطيني كان حاضراً منذ اليوم الأول لمعركة "طوفان الأقصى" إلى جانب أخوته في غزة، وعمل على مشاغلة العدو الإسرائيلي من خلال تنفيذ عمليات مشتركة بالتعاون مع "حزب الله" داخل السياج الحدودي للأراضي الفلسطينية المحتلة".وخلال الأشهر الماضية، ارتقى 16 من مقاتلي حركة "الجهاد الإسلامي الفلسطينية" الساحة السورية، في المعارك التي تدور في جنوب لبنان، تحت راية إسناد المقاومة في غزة وتخفيف الضغط العسكري عن جبهة جبهتها.وأضاف عطايا: "هؤلاء الشهداء الذين رووا بدمائهم شجرة المقاومة الباسقة، وحتماً ستثمر هذه الشجرة نصراً وفرحاً واحتفاءً على أرض فلسطين بعد تحريرها"، مشدداً على ضرورة عدم إهمال ما يجري في الضفة الغربية التي تقاتل وتواجه العدوان الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة".وأشار عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد إلى أن المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة لا زالت توجه ضربات مؤلمة وموجعة للعدو الإسرائيلي، لافتاً إلى أن إرداة المقاومة والشعب الفلسطيني لن تنكسر، وأن الشعب الفلسطيني ليس فقط حاضن للمقاومة، بل هو أصل المقاومة وتشهد على ذلك ميادين القتال التي يسطر فيها أبنائه أروع ملاحم البطولة والتضحية.حزب الله: عداء إسرائيلي تاريخي لسوريا ومصر والعراقمن جانبه، أوضح مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله اللبناني حسن حب الله، خلال كلمته، أن المقاومة اليوم تواجه العدو الصهيوني ومن يقف خلفه من دول الاستكبار العالمي بعنصريين أساسيين هما العلم والقوة.وأوضح المسؤول في حزب الله اللبناني أن المعركة في فلسطين المحتلة هي معركة استراتيجية، ولأول مرة بتاريخ الصراع مع العدو الصهيوني تتكامل كل الساحات مع بعضها البعض وتتكامل كل المكونات السياسية والميدانية، منوهاً إلى أنها معركة مصيرية تفتح طريق تحرير فلسطين والأمة ورفع الهيمنة الاستكبارية عن الأمة العربية والإسلامية.وختم حب الله حديثه بالقول "نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى ولا يستطيع أحد أن يملي علينا شيئاً.. أنظروا إلى الرعب الذي يعيشه المستوطنون الإسرائيليون في شمال فلسطين المحتلة بفعل ضربات المقاومة.. نحن منتصرون عسكرياً وسياسياً وسنحقق العزة والكرامة لأمتنا بفضل دماء شهدانا الذين مهدوا الطريق لتحقيق النصر ووحدوا هذه الأمة في محور اسمه محور المقاومة باستراتيجية المقاومة والمواجهة وليس التطبيع والخضوع".

https://sarabic.ae/20240615/خبراء-التصعيد-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-وصل-لمراحل-خطيرة-وقد-ينزلق-لحرب-شاملة-1089883709.html

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