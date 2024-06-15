https://sarabic.ae/20240615/واشنطن-تتحدث-عن-جهود-لفتح-معبر-رفح-بعد-40-يوما-من-إغلاقه-1089899257.html
واشنطن تتحدث عن جهود لفتح معبر رفح بعد 40 يوما من إغلاقه
واشنطن تتحدث عن جهود لفتح معبر رفح بعد 40 يوما من إغلاقه
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك مصر وإسرائيل، لضمان تسهيل دخول المساعدات... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T23:00+0000
2024-06-15T23:00+0000
2024-06-15T23:29+0000
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كان معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أغلق قبل 40 يوما منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني.وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك محادثات عن كيفية إدارة معبر رفح بشكل يمنع استخدامه من قِبل عناصر حركة حماس أو أي جهات أخرى غير معنية بالمساعدات الإنسانية".وأضاف أن "هذه الجهود تتضمن العمل على توفير الأمن المناسب لضمان تشغيل المعبر بأمان وفعالية، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل غير معرقل إلى غزة".كانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت أن تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي بعد أسبوعين.وأوضحت هيئة البث أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يوقف "حزب الله" اللبناني الهجوم شمالا.
https://sarabic.ae/20240615/الأمم-المتحدة-الإمدادات-الغذائية-في-مستودعات-المنظمة-في-رفح-على-وشك-النفاد-1089881620.html
أخبار معبر رفح
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أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, العالم العربي, طوفان الأقصى
واشنطن تتحدث عن جهود لفتح معبر رفح بعد 40 يوما من إغلاقه
23:00 GMT 15.06.2024 (تم التحديث: 23:29 GMT 15.06.2024)
أكدت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك مصر وإسرائيل، لضمان تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
كان معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أغلق قبل 40 يوما منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني.
وقال "وربيرغ" في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز عربية"، "ندرك الأهمية الحيوية لمعبر رفح، ونشعر بالقلق البالغ بشأن استمراره في الإغلاق، حيث يمثل شريان حياة حيويا للمدنيين في غزة".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك محادثات عن كيفية إدارة معبر رفح
بشكل يمنع استخدامه من قِبل عناصر حركة حماس أو أي جهات أخرى غير معنية بالمساعدات الإنسانية".
وأضاف أن "هذه الجهود تتضمن العمل على توفير الأمن المناسب لضمان تشغيل المعبر بأمان وفعالية، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل غير معرقل إلى غزة".
كانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت أن تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي بعد أسبوعين.
وأوضحت هيئة البث أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يوقف "حزب الله" اللبناني الهجوم شمالا.