https://sarabic.ae/20240615/واشنطن-تتحدث-عن-جهود-لفتح-معبر-رفح-بعد-40-يوما-من-إغلاقه-1089899257.html

واشنطن تتحدث عن جهود لفتح معبر رفح بعد 40 يوما من إغلاقه

واشنطن تتحدث عن جهود لفتح معبر رفح بعد 40 يوما من إغلاقه

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرغ، إن الولايات المتحدة تعمل بنشاط مع شركائها في المنطقة، بما في ذلك مصر وإسرائيل، لضمان تسهيل دخول المساعدات... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T23:00+0000

2024-06-15T23:00+0000

2024-06-15T23:29+0000

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كان معبر رفح الحدودي بين قطاع غزة ومصر، أغلق قبل 40 يوما منذ سيطرة القوات الإسرائيلية عليه من الجانب الفلسطيني.وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن هناك محادثات عن كيفية إدارة معبر رفح بشكل يمنع استخدامه من قِبل عناصر حركة حماس أو أي جهات أخرى غير معنية بالمساعدات الإنسانية".وأضاف أن "هذه الجهود تتضمن العمل على توفير الأمن المناسب لضمان تشغيل المعبر بأمان وفعالية، بما يسمح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل غير معرقل إلى غزة".كانت هيئة البث الإسرائيلية، نقلت أن تقديرات تؤكد أن العملية العسكرية في رفح جنوب قطاع غزة ستنتهي بعد أسبوعين.وأوضحت هيئة البث أن تقديرات الجيش الإسرائيلي، تشير إلى أن إسرائيل بحاجة لصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حتى يوقف "حزب الله" اللبناني الهجوم شمالا.

https://sarabic.ae/20240615/الأمم-المتحدة-الإمدادات-الغذائية-في-مستودعات-المنظمة-في-رفح-على-وشك-النفاد-1089881620.html

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أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, مصر, العالم العربي, طوفان الأقصى