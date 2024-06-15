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الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية في مستودعات المنظمة في رفح على وشك النفاد
الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية في مستودعات المنظمة في رفح على وشك النفاد
سبوتنيك عربي
أكد كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن الإمدادات الغذائية في مستودعات الأمم المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة بدأت... 15.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-15T06:07+0000
2024-06-15T06:07+0000
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وقال سكاو: "قمنا بتخزين المواد الغذائية قبل عملية رفح لإيصالها إلى أيدي الناس، لكنها بدأت في النفاد ولم يعد لدينا نفس القدرة على الوصول كما كان من قبل".ووفقا له فإن معبر رفح على الحدود مع مصر كان خط الإمداد الرئيسي للمساعدات في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، لكن العمل فيه توقف عندما وسعت إسرائيل في أوائل مايو أيار نطاق حملتها العسكرية في مدينة رفح، حيث كان يعيش معظم سكان القطاع.الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد هائلة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبروأشار إلى أن "الجو حار، وحالة المرافق الصحية سيئة جدا. كنا نقود السيارة عبر أنهار من مياه الصرف الصحي. هي أزمة صحية عامة في طور التكوين".ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية غير ممكنة إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.الأمم المتحدة: حرب غزة تزداد بشاعة كل يوم
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أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى

الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية في مستودعات المنظمة في رفح على وشك النفاد

06:07 GMT 15.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiفلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح، قطاع غزة، يوم الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أكد كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بأن الإمدادات الغذائية في مستودعات الأمم المتحدة في رفح بجنوب قطاع غزة بدأت تنفد.
وقال سكاو: "قمنا بتخزين المواد الغذائية قبل عملية رفح لإيصالها إلى أيدي الناس، لكنها بدأت في النفاد ولم يعد لدينا نفس القدرة على الوصول كما كان من قبل".

وأشار إلى أن الوضع يتدهور حاليا في جنوب غزة وذلك مع تفاقم حدة الجوع وخطر المجاعة في شمال القطاع خلال الأشهر الماضية.

ووفقا له فإن معبر رفح على الحدود مع مصر كان خط الإمداد الرئيسي للمساعدات في وقت سابق من الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر، لكن العمل فيه توقف عندما وسعت إسرائيل في أوائل مايو أيار نطاق حملتها العسكرية في مدينة رفح، حيث كان يعيش معظم سكان القطاع.
الأمم المتحدة تندد بمقتل "أعداد هائلة" من الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

ووفقا له فإن "أزمة نزوح تفضي حقا إلى كارثة تتعلق بالحماية، إذ أصبح مليون شخص أو نحو ذلك من الأشخاص المطرودين من رفح مكدسين حاليا داخل مساحة صغيرة على طول الشاطئ".

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أمس, 10:15 GMT
وأشار إلى أن "الجو حار، وحالة المرافق الصحية سيئة جدا. كنا نقود السيارة عبر أنهار من مياه الصرف الصحي. هي أزمة صحية عامة في طور التكوين".

وأوضح أنه "هناك حاجة لتزويد السكان بالرعاية الصحية الأساسية والمياه والصرف الصحي"، مشددا على أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من متطلبات الرعاية الصحية إلى غزة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية الطرفين إلى وقف الأعمال العدائية. وبحسب الموقف الروسي فإن التسوية غير ممكنة إلا على أساس الصيغة التي أقرها مجلس الأمن الدولي والتي تقضي بإقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
الأمم المتحدة: حرب غزة تزداد بشاعة كل يوم
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