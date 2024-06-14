https://sarabic.ae/20240614/قائد-القيادة-الجنوبية-بالجيش-الإسرائيلي-سنواصل-المضي-قدما-في-تحقيق-أهدافنا-في-غزة-1089853913.html
قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي: سنواصل المضي قدما في تحقيق أهدافنا في غزة
قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي: سنواصل المضي قدما في تحقيق أهدافنا في غزة
سبوتنيك عربي
شدد قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يارون فينكلمان، اليوم الجمعة، على مواصلة الحرب في غزة بدعوى تحقيق كل الأهداف التي وضعتها تل أبيب للحرب على... 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T10:15+0000
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وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات الجنرال فينكلمان جاءت خلال لقائه بضباط وجنود الفرقة 162 في مدينة رفح.وشدد القائد العسكري الإسرائيلي على أن الخطة الإسرائيلية واضحة بشأن استكمال وتواصل التقدم حتى تحقيق أهداف تل أبيب في الحرب على غزة.وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.
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طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس
قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي: سنواصل المضي قدما في تحقيق أهدافنا في غزة
شدد قائد القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، الجنرال يارون فينكلمان، اليوم الجمعة، على مواصلة الحرب في غزة بدعوى تحقيق كل الأهداف التي وضعتها تل أبيب للحرب على القطاع.
وأفادت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات الجنرال فينكلمان جاءت خلال لقائه بضباط وجنود الفرقة 162 في مدينة رفح.
وشدد القائد العسكري الإسرائيلي على أن الخطة الإسرائيلية واضحة بشأن استكمال وتواصل التقدم حتى تحقيق أهداف تل أبيب في الحرب على غزة.
وكانت تقارير إسرائيلية قد كشفت، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن قادة الجيش الإسرائيلي
أوصوا بإنهاء الحملة العسكرية في رفح مبكرا من أجل التفرغ للجبهة اللبنانية في مواجهة "حزب الله".
وذكرت
القناة الـ12 الإسرائيلية، أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا القادة السياسيين بهذه التوصية، خلال اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وأضافت القناة أن قيادة الجبهة الشمالية بالجيش الإسرائيلي تركز في الوقت الحالي على الأهداف التي من شأنها أن تقلل من قدرات "حزب الله" الهجومية.
وأوضحت أن الجيش الإسرائيلي يوصي في هذه المرحلة بتحويل الأنظار إلى الشمال عبر إنهاء الحملة في رفح بأقرب وقت ممكن من أجل التفرغ للبنان
.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله
" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية، استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، مؤكدا أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة"، بحسب قوله.
وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر.