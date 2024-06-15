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وزارة الدفاع الروسية: مناورات بحرية روسية مصرية في البحر الأبيض المتوسط

وزارة الدفاع الروسية: مناورات بحرية روسية مصرية في البحر الأبيض المتوسط

سبوتنيك عربي

صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ وصلت ميناء الأسكندرية في وقت سابق، تحركت لبدء مناورات مشتركة مع البحرية... 15.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-15T09:58+0000

2024-06-15T09:58+0000

2024-06-15T09:59+0000

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وقالت الوزارة: "وحدة من السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ، والمكونة من طراد حرس ناخيموف الصاروخي "فارياج" والفرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، غادرت مِيناء الإسكندرية المصري للمشاركة في مناورة مشتركة مع القوات البحرية المصرية". وتابعت: "تدرب المشاركون في التمرين على تشكيل مفرزة من السفن الحربية في منطقة محددة، والمناورات التكتيكية المشتركة في تشكيلات مختلفة، وإجراء تدريبات على الاتصالات، وتوفير رحلات جوية لطائرات الهليكوبتر على سطح السفينة".وأشارت إلى أن "التدريب المشترك لمجموعة من السفن الحربية الروسية مع البحرية المصرية خطوة عملية أخرى في تعزيز التعاون البحري الروسي المصري".ودخلت السفن الروسية ميناء الإسكندرية في وقت سابق، تزامنا مع "عيد روسيا الوطني"، حيث استراحت أطقم السفن الروسية بعد رحلة طويلة. وأعلنت السفارة الروسية لدى القاهرة، يوم الإثنين، عن وصول قطعتين حربيتن تابعتين للبحرية الروسية إلي ميناء الإسكندرية للمشاركة في تدريب مشترك مع البحرية المصرية.وأضافت: "سيتم إقامة حفل استقبال بمناسبة عيد روسيا الوطني الذي يوافق 12 حزيران/يونيو على متن الطراد "فارياج" بمشاركة ممثلي قيادة القوات البحرية المصرية.إعلام: السفن الروسية تذهل سكان فلوريدا خلال مرورها أمام الساحل الجنوبي للولايات المتحدةوتأتي زيارة السفن الحربية الروسية إلى ميناء الإسكندرية خطوة عملية أخرى في إطار تعزيز التعاون بين القوات البحرية الروسية والمصرية.وكان المتحدث العسكري المصري قد أعلن في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2021 عن ختام فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك (حماة الصداقة-5).

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