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من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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شؤون عسكرية
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10:30 GMT
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المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:45 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
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روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
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كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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https://sarabic.ae/20240614/إعلام-السفن-الروسية-تذهل-سكان-فلوريدا-خلال-مرورها-أمام-الساحل-الجنوبي-للولايات-المتحدة-1089843476.html
إعلام: السفن الروسية تذهل سكان فلوريدا خلال مرورها أمام الساحل الجنوبي للولايات المتحدة
إعلام: السفن الروسية تذهل سكان فلوريدا خلال مرورها أمام الساحل الجنوبي للولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن سكان مدينة فلوريدا الساحلية تابعوا عن كثب مرور مجموعة السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي خلال إبحارها إلى كوبا. 14.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-14T06:29+0000
2024-06-14T06:29+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن بعض سكان مدينة فلوريدا الأمريكية قاموا بمراقبة السفن الروسية عن كثب، بما في ذلك من خلال استخدام معدات المراقبة المتخصصة"، مضيفة أن البعض الآخر استخدم مواقع لتتبع السفن وأبرزها Marinetraffick وFleetmon التي أظهرت وجود سفن روسية على بعد حوالي 30 ميلاً من المدينة الأمريكية.ولفتت الصحيفة أنه كان بالإمكان رؤية السفن الروسية عن بعد وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع نظرا لقربها، موضحة أن "المسافة القريبة لمجموعة السفن الروسية من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة أذهل الكثير من الناس، حيث علقوا على الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.ودخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، والتي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبيةوسائط متعددةوالغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلادالخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
https://sarabic.ae/20240613/إعلام-خصائص-الغواصة-النووية-الروسية-التي-وصلت-إلى-كوبا-تثير-قلق-الناتو---1089830097.html
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إعلام: السفن الروسية تذهل سكان فلوريدا خلال مرورها أمام الساحل الجنوبي للولايات المتحدة

06:29 GMT 14.06.2024
© Sputnikقذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة
قذيفة روسية ذكية تستطيع تفجير سفن العدو بضربة واحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن سكان مدينة فلوريدا الساحلية تابعوا عن كثب مرور مجموعة السفن التابعة للأسطول الشمالي الروسي خلال إبحارها إلى كوبا.
وذكرت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية أن بعض سكان مدينة فلوريدا الأمريكية قاموا بمراقبة السفن الروسية عن كثب، بما في ذلك من خلال استخدام معدات المراقبة المتخصصة"، مضيفة أن البعض الآخر استخدم مواقع لتتبع السفن وأبرزها Marinetraffick وFleetmon التي أظهرت وجود سفن روسية على بعد حوالي 30 ميلاً من المدينة الأمريكية.
ولفتت الصحيفة أنه كان بالإمكان رؤية السفن الروسية عن بعد وإيقاف تشغيل أنظمة التتبع نظرا لقربها، موضحة أن "المسافة القريبة لمجموعة السفن الروسية من الساحل الجنوبي للولايات المتحدة أذهل الكثير من الناس، حيث علقوا على الحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الغواصة الروسية قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
إعلام: خصائص الغواصة النووية الروسية التي وصلت إلى كوبا تثير قلق الناتو
أمس, 15:30 GMT
ودخلت الغواصة النووية الروسية "قازان"، والفرقاطة "أدميرال غورشكوف"، وناقلة الإمداد "أكاديميك باشين" وسفينة الإنقاذ البحرية "نيكولاي شيكر"، إلى ميناء هافانا، يوم 12 يونيو/ حزيران الجاري.
ويذكر أن المجموعة التكتيكية المتنوعة المكونة من أربع سفن، بما في ذلك سفن الدعم، والتي كانت تنفذ ضربات صاروخية دقيقة التوجيه في المحيط الأطلسي، تقوم حاليا بزيارة رسمية إلى ميناء هافانا في الفترة من 12 إلى 17 يونيو الجاري.
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبيةوسائط متعددة
والغواصة النووية "قازان"، التي تم إدخالها إلى خدمة الأسطول الشمالي في عام 2021، هي غواصة من الجيل الرابع ذات مستوى مجال صوتي منخفض.
وهذه الغواصة من مشرووع 885 "ياسن-إم"، ووفقًا للمصادر المفتوحة، تحمل 40 صاروخًا من طراز "كاليبر-بي إل" أو 32 صاروخ كروز "أونيكس".
ويمكن للغواصة أيضًا إطلاق وابل من صواريخ كروز، وهي أيضًا قادرة على استخدام صاروخ كروز "تسيركون" الأسرع من الصوت.
صور لترحيب الكوبيين بوصول السفن الحربية الروسية إلى سواحل البلاد
الخارجية الروسية تدين صمت المنظات الدولية حيال استهداف نظام كييف صحفيين روس
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