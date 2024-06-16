https://sarabic.ae/20240616/إعلام--تكرار-حرق-قرى-سودانية-يشير-لنية-تهجير-قسري-وجرائم-حرب-1089915476.html

إعلام: تكرار حرق قرى سودانية يشير لنية تهجير قسري و"جرائم حرب"

إعلام: تكرار حرق قرى سودانية يشير لنية تهجير قسري و"جرائم حرب"

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام، عن صور أقمار اصطناعية بأن إشعال النيران استخدم كسلاح حرب في السودان ودمر مئات القرى. 16.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-16T18:30+0000

2024-06-16T18:30+0000

2024-06-16T18:30+0000

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وصرح مسؤول بوحدة أقمار اصطناعية: "إن أكثر من 50 قرية سودانية تكرر إحراقها ما يشير لنية تهجير قسري وجرائم حرب"، مشيرا إلى أنه "تم توثيق 235 حريقا في مدن وقرى بجميع أنحاء السودان منذ بداية الحرب وإقليم دارفور شهد الكثير من العنف".من جهتها، أوضحت اليونيسف أن "بعثتها في السودان حذرت من الهجمات التي يتعرض لها الأطفال منذ اليوم الأول لهذا الصراع المروع"، مشيرة إلى أن أطفال السودان يحتاجون اليوم إلى صوت العالم أكثر من أي وقت مضى.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sarabic.ae/20240616/حمدوك-انقلاب-البرهان-على-الحكومة-المدنية-في-السودان-مهد-لاندلاع-الحرب-الحالية-1089906042.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي