https://sarabic.ae/20240616/تصفية-محتجزي-الرهائن-في-مركز-الاحتجاز-1089904081.html
تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز
تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز
سبوتنيك عربي
أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T09:07+0000
2024-06-16T09:07+0000
2024-06-16T09:32+0000
روسيا
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وقالت: "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى".وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في قناتها على "تليغرام": "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية وليس لديهم أسلحة نارية".وأوضح أن ثلاثة من محتجزي الرهائن هم من إنغوشيا والشيشان. ويقضوا عقوبات بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في قراتشاي - تشيركيسيا. حُكم عليهم بالسجن لمدة 18 عامًا ونصف.
https://sarabic.ae/20240616/سجناء-مدانون-بتهم-الإرهاب--يحتجزون-اثنين-من-الموظفين-كرهائن-الرهائن-في-مركز-الاحتجاز-1089902745.html
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روسيا
تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز
09:07 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 09:32 GMT 16.06.2024)
أعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، اليوم الأحد، تصفية محتجزي الرهائن في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف
وقالت: "خلال العملية الخاصة لتحرير الرهائن في مركز الاحتجاز التابع لدائرة السجون الفيدرالية الروسية في روستوف، تم القضاء على المجرمين، وتم إطلاق سراح الموظفين الذين كانوا محتجزين كرهائن ولم يصابوا بأذى".
وأعلنت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن متهمين محتجزين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن.
وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في قناتها على "تليغرام": "المديرية الرئيسية لمصلحة السجون الفيدرالية في مقاطعة روستوف تفيد بأن المتهمين الموقوفين في مركز الاحتجاز قيد المحاكمة في مقاطعة روستوف، احتجزوا اثنين من الموظفين كرهائن".
وقال مصدر لوكالة "سبوتنيك": "مسلحون بفؤوس مدببة وهراوات مطاطية وليس لديهم أسلحة نارية".
وأضاف: "تم احتجاز ضابط العمليات وآمر السجن المشرف كرهائن"، وأشار إلى أن "إن المتهمين يطالبون بالنقل وإتاحة الفرصة لهم لمغادرة مركز الاحتجاز الاحتياطي" وأن المفاوضات معهم مستمرة.
وأوضح أن ثلاثة من محتجزي الرهائن هم من إنغوشيا والشيشان. ويقضوا عقوبات بتهمة الإعداد لهجوم إرهابي في قراتشاي - تشيركيسيا
. حُكم عليهم بالسجن لمدة 18 عامًا ونصف.