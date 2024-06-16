https://sarabic.ae/20240616/خبير-أمريكي-الانقسام-داخل-حلف-شمال-الأطلسي-بشأن-أوكرانيا-مستمر-في-التزايد-1089916671.html
خبير أمريكي: الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد
خبير أمريكي: الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد
سبوتنيك عربي
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية المركزية، لاري جونسون، أن الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T20:27+0000
2024-06-16T20:27+0000
2024-06-16T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف جونسون في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على ألمانيا وبولندا لتزويد أوكرانيا ببطاريات صواريخ باتريوت، فقالا لا".وأضاف: "ثم ذكرت المجر إنها لن تزود أوكرانيا بأي شيء، وتحاول سلوفاكيا محاكمة الرجل الذي أراد بيعها (بطاريات الصواريخ) أو إدخالها".وبحسب الخبير، فإن الاتحاد الأوروبي لا يبذل أي جهود خاصة لدعم نظام كييف، لأننا في الواقع نتحدث عن دول فردية مستعدة لتقديمها.وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240616/الدوما-الروسي-مؤتمر-سويسرا-أظهر-انقساما-في-العالم-فيما-يتعلق-بتسوية-الصراع-الأوكراني-1089913658.html
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روسيا
خبير أمريكي: الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد
صرح المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية المركزية، لاري جونسون، أن الانقسام داخل حلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا مستمر في التزايد.
وأضاف جونسون في قناة "ديالوغ ووركس" على "يوتيوب": "لقد مارست الولايات المتحدة ضغوطًا على ألمانيا وبولندا لتزويد أوكرانيا ببطاريات صواريخ باتريوت، فقالا لا".
وأضاف: "ثم ذكرت المجر إنها لن تزود أوكرانيا بأي شيء، وتحاول سلوفاكيا محاكمة الرجل الذي أراد بيعها (بطاريات الصواريخ) أو إدخالها".
وأشار جونسون إلى أنه "تم أيضا بيع عدد من الطائرات لذلك هناك انقسام متزايد في الناتو، وإذا نظرت بموضوعية من الخارج، يمكنك أن ترى أن الفوضى تحدث في الناتو".
وبحسب الخبير، فإن الاتحاد الأوروبي لا يبذل أي جهود خاصة لدعم نظام كييف، لأننا في الواقع نتحدث عن دول فردية مستعدة لتقديمها.
وأضاف جونسون أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك بالفعل دلائل على أن بروكسل بدأت في تغيير خطابها.
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.