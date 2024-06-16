https://sarabic.ae/20240616/علماء-روس-يطورون-مادة-جديدة-للحماية-من-الإشعاعات-في-محطات-الطاقة-النووية-1089923058.html
علماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
علماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
قام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، في روسيا، بتطوير مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية. 16.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-16T08:09+0000
2024-06-16T08:09+0000
2024-06-17T08:21+0000
مجتمع
علوم
معلومات
روسيا
الأورال
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يتميز الطوب الجديد، الذي طوره مجموعة من علماء جامعة الأورال، والذي ضم طالب دراسات عليا من فيتنام ومتخصص من هيئة المواد النووية المصرية، بمقاومته العالية عند التعرض للإشعاع. تم تطوير المادة من الطين الفيتنامي الأحمر والنفايات المعدنية من شركات التعدين في الأورال. ولاحظ العلماء أن هذه التركيبة جعلت من الممكن تحقيق مستوى عالٍ من الحماية ضد الإشعاع.ووفقا للباحثين، فإن الطوب الجديد سيكون مفيدا لإنشاء حواجز في مباني محطات الطاقة النووية أثناء الإصلاحات وغيرها من الأعمال، مثل أعمال التحديث. ونشر العلماء معلومات مفصلة عن المادة الجديدة وبنيتها وخصائصها في مجلة الهندسة والتكنولوجيا النووية.وأضاف أستاذ قسم محطات الطاقة النووية: "وبعد ذلك، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح في محطة الطاقة النووية، يمكن تفكيك الهيكل بسرعة. إذا لم يتعرض الطوب أثناء أعمال الإصلاح للتلوث الإشعاعي، مثل الماء، فيمكن استخدامه مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك ممارسة تتمثل في تعبئة كتل واقية مماثلة في مادة البولي إيثيلين، والتي يمكن تطهيرها بسهولة إذا لزم الأمر".تتكون المادة الجديدة من الطين الأحمر الفيتنامي والنفايات المعدنية بنسبة 30:70 ويشير العلماء إلى أن تكلفة الطوب ستكون منخفضة للغاية، حيث يعد الطين من أكثر المعادن الطبيعية شيوعًا وأرخصها. واستخدام النفايات المعدنية، التي تبقى بكميات كبيرة في المؤسسات الصناعية في جبال الأورال، سيسمح بإعادة استخدامها بشكل مفيد.وأضاف أوليغ تاشليكوف "تتمتع النفايات المعدنية الدقيقة بخصائص حماية جيدة، أي القدرة على منع اختراق الإشعاع من خلالها. الطين ضروري كمصفوفة، أي رابط متصل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطين مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، وهذا يعني أنه يمكن استخدام الطوب المصنوع من هذه المادة لحماية المعدات التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، مئات من الدرجات"، بسحب المقال المنشور في مجلة "علوم روسيا" العلمية.ويخلص أوليغ تاشليكوف "نجري اليوم بحثًا عن الدياتوميت من الرواسب، بالقرب من كاميشلوف في منطقة سفيردلوفسك. لقد صنعنا بالفعل أول عينات تجريبية من الطوب على أساس الدياتوميت وسنقوم في المستقبل القريب بإجراء بحث لتحديد مقاومتها للإشعاع. نحن ندرس أيضًا الهالويسيت، وهو معدن طيني له رواسب في منطقة تشيليابينسك. يمتلك هالويسيت بنية نانوية أنبوبية خاصة، ونحن نفترض أنه مع مثل هذا الهيكل فإن خصائص التدريع للمادة ستكون أعلى.علماء روس يبتكرون طريقة جديدة لزيادة مقاومة القمح للجفافروسيا تصنع أول نظام "للتحكم في المناخ" للمختبرات الفضائية
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علوم, معلومات, روسيا, الأورال
علوم, معلومات, روسيا, الأورال
علماء روس يطورون مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية
08:09 GMT 16.06.2024 (تم التحديث: 08:21 GMT 17.06.2024)
قام علماء من جامعة الأورال الفيدرالية، في روسيا، بتطوير مادة جديدة للحماية من الإشعاعات في محطات الطاقة النووية.
يتميز الطوب الجديد، الذي طوره مجموعة من علماء جامعة الأورال، والذي ضم طالب دراسات عليا من فيتنام ومتخصص من هيئة المواد النووية المصرية، بمقاومته العالية عند التعرض للإشعاع. تم تطوير المادة من الطين الفيتنامي الأحمر والنفايات المعدنية من شركات التعدين في الأورال. ولاحظ العلماء أن هذه التركيبة جعلت من الممكن تحقيق مستوى عالٍ من الحماية ضد الإشعاع.
ووفقا للباحثين، فإن الطوب الجديد سيكون مفيدا لإنشاء حواجز في مباني محطات الطاقة النووية أثناء الإصلاحات وغيرها من الأعمال، مثل أعمال التحديث. ونشر العلماء معلومات مفصلة عن المادة الجديدة وبنيتها وخصائصها في مجلة الهندسة والتكنولوجيا النووية.
يقول أوليغ تاشليكوف، أستاذ قسم محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة في جامعة الأورال: "تم تصميم الطوب الخاص بنا، لإنشاء هياكل مسبقة الصنع. الموقف الحقيقي والشائع للغاية هو أن بعض الغرف في محطة للطاقة النووية تخضع للإصلاحات، والتي تحتوي على معدات، تحتوي على مواد شديدة الإشعاع. لحماية الناس من الإشعاع، يمكنك بناء جدار حول مصدر الإشعاع باستخدام الطوب الذي طورناه. على عكس المواد الأخرى، مثل الكتل الخرسانية، فإن الطوب الخاص بنا خفيف الوزن، ويمكن حمله يدويًا، كما أنه مثالي لإنشاء أسوار من أي تكوين وأي حجم، بما في ذلك في الغرف ذات التصميم غير القياسي".
وأضاف أستاذ قسم محطات الطاقة النووية:
"وبعد ذلك، بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح في محطة الطاقة النووية، يمكن تفكيك الهيكل بسرعة. إذا لم يتعرض الطوب أثناء أعمال الإصلاح للتلوث الإشعاعي، مثل الماء، فيمكن استخدامه مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، هناك ممارسة تتمثل في تعبئة كتل واقية مماثلة في مادة البولي إيثيلين، والتي يمكن تطهيرها بسهولة إذا لزم الأمر".
تتكون المادة الجديدة من الطين الأحمر الفيتنامي والنفايات المعدنية بنسبة 30:70 ويشير العلماء إلى أن تكلفة الطوب ستكون منخفضة للغاية، حيث يعد الطين من أكثر المعادن الطبيعية شيوعًا وأرخصها. واستخدام النفايات المعدنية، التي تبقى بكميات كبيرة في المؤسسات الصناعية في جبال الأورال، سيسمح بإعادة استخدامها بشكل مفيد.
وأضاف أوليغ تاشليكوف "تتمتع النفايات المعدنية الدقيقة بخصائص حماية جيدة، أي القدرة على منع اختراق الإشعاع من خلالها. الطين ضروري كمصفوفة، أي رابط متصل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطين مقاوم لدرجات الحرارة المرتفعة، وهذا يعني أنه يمكن استخدام الطوب المصنوع من هذه المادة لحماية المعدات التي تتعرض لدرجات حرارة عالية، مئات من الدرجات"، بسحب المقال المنشور في مجلة "علوم روسيا" العلمية.
وعلى الرغم من استخدام الطين الفيتنامي الأحمر في الدراسة، يشير العلماء إلى أن مادة طين الأورال مناسبة أيضًا لإنتاج الطوب المقاوم للإشعاع. يدرس الخبراء بالفعل أنواعًا مختلفة من طين الأورال ويختارون الأنواع الأكثر ملاءمة لصنع الطوب.
ويخلص أوليغ تاشليكوف "نجري اليوم بحثًا عن الدياتوميت من الرواسب، بالقرب من كاميشلوف في منطقة سفيردلوفسك. لقد صنعنا بالفعل أول عينات تجريبية من الطوب على أساس الدياتوميت وسنقوم في المستقبل القريب بإجراء بحث لتحديد مقاومتها للإشعاع. نحن ندرس أيضًا الهالويسيت، وهو معدن طيني له رواسب في منطقة تشيليابينسك. يمتلك هالويسيت بنية نانوية أنبوبية خاصة، ونحن نفترض أنه مع مثل هذا الهيكل فإن خصائص التدريع للمادة ستكون أعلى.