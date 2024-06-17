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الجيش السوداني يزيل حواجز "الدعم السريع" من مناطق جنوب الخرطوم

الجيش السوداني يزيل حواجز "الدعم السريع" من مناطق جنوب الخرطوم

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش السوداني، اليوم الاثنين، تمكن سلاح المدرعات من إزالة حواجز قوات الدعم السريع من مناطق عدة بضاحية جبرة جنوب العاصمة الخرطوم. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

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ونقلت قناة "العربية" عن الجيش السوداني، قوله إن قواته طردت قوات الدعم السريع من داخل المنازل وعززت تأمين المدنيين في المنطقة، مشيرة إلى أن خسائر الدعم السريع، خلال العملية كانت كبيرة.يأتي ذلك في أعقاب إعلان الجيش السوداني، يوم الجمعة الماضي، مقتل علي يعقوب جبريل، قائد قطاع وسط دارفور في قوات الدعم السريع، خلال معركة في الفاشر، ولم تعلق قوات الدعم السريع على الأمر، حتى الآن.وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان: "أحبطت القوات المسلحة القوة المشتركة الهجوم على مدينة الفاشر، وكبدتهم خسائر كبيرة تمثلت في مئات القتلى والجرحى من ضمنهم قائدهم علي يعقوب، الذي لقي مصرعه في محاولة الهجوم الفاشلة، كما دمرت واستلمت القوات عشرات العربات القتالية من المتمردين الذين لاذوا بالفرار".والفاشر هي العاصمة الوحيدة لولايات دارفور الخمس، التي لم تسيطر عليها قوات الدعم السريع، وقد بقيت بمنأى نسبيا عن القتال منذ فترة طويلة، لكن في 10 مايو/ أيار، اندلع قتال عنيف فيها.وكان جبريل، خاضعا لعقوبات أمريكية وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية، أي أصول له في الولايات المتحدة، وجرّمت المعاملات معه.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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العالم العربي, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار