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الناتو: لا يوجد إجماع بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف
الناتو: لا يوجد إجماع بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف
سبوتنيك عربي
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، "أغلبية الأصوات ليست كافية". 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T17:34+0000
2024-06-17T17:34+0000
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وقال ستولتنبرغ: "أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي عندما نتوصل إلى توافق، تصويت الأغلبية ليس كافيا، يجب أن نتخذ القرارات بالإجماع".وتابع أن "الأمر يتطلب أيضا نهاية كاملة للصراع، ويجب أن نتأكد من أن الصراع قد انتهى ولم يتوقف مؤقتًا"، على حد قوله.ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز.وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

الناتو: لا يوجد إجماع بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف

17:34 GMT 17.06.2024
© NATOالناتو
الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© NATO
تابعنا عبر
صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يوجد حتى الآن توافق في الآراء بشأن عضوية أوكرانيا في الحلف، "أغلبية الأصوات ليست كافية".
وقال ستولتنبرغ: "أوكرانيا ستصبح عضوا في حلف شمال الأطلسي عندما نتوصل إلى توافق، تصويت الأغلبية ليس كافيا، يجب أن نتخذ القرارات بالإجماع".

وأضاف ستولتنبرغ أنه "في الوقت المناسب، يجب أن تصبح أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي دون تأخير".

وتابع أن "الأمر يتطلب أيضا نهاية كاملة للصراع، ويجب أن نتأكد من أن الصراع قد انتهى ولم يتوقف مؤقتًا"، على حد قوله.
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن
7 يونيو, 16:34 GMT
ومن المقرر أن تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/ تموز.
وفي نهاية سبتمبر/ أيلول 2022، أعلن فلاديمير زيلينسكي، أن "أوكرانيا تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو على وجه السرعة".
وفي القمة الليتوانية للحلف، وافقت دول الحلف على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتكون من ثلاث نقاط، وهي خطة مساعدة لتحقيق توافق القوات المسلحة الأوكرانية مع معايير الناتو، وإنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو" وتأكيد "حق أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي" دون تنفيذ خطة عمل للحصول على العضوية.
وفي الوقت ذاته، لم يتم تحديد إطار زمني لدخول أوكرانيا إلى الحلف، وهو ما أصرت عليه كييف، وكذلك الشروط التي يجب الوفاء بها من أجل تلقي دعوة رسمية.
وفي السنوات الأخيرة، أعلنت روسيا عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، على حدودها الغربية، ويوسع الحلف مبادراته ضد روسيا.
وأعربت موسكو مرارًا، عن قلقها إزاء حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
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