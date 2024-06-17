https://sarabic.ae/20240617/دراسة-الميلاتونين-يمنع-فقدان-البصر-المرتبط-بالعمر-5-أطعمة-تعززه-في-جسمك-----1089934492.html

دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك

دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك

سبوتنيك عربي

أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والذين يتناولون الميلاتونين، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T13:44+0000

2024-06-17T13:44+0000

2024-06-17T13:44+0000

مجتمع

الصحة

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وذكرت الدراسة أن مكملات الميلاتونين قد تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الشديد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.وقال غلين يو، أستاذ طب العيون في جامعة "كاليفورنيا ديفيس هيلث": "أعتقد أن إمكانات هذا المكمل المنخفض التكلفة والمتوفر على نطاق واسع في تقليل مخاطر "AMD" مثيرة للاهتمام".وأضاف: "مع أخذ تحذيرات الدراسة الحالية في الاعتبار، سأكون مهتمًا بمعرفة ما إذا كانت الدراسات الأخرى الأكثر صرامة تؤكد هذه النتائج المثيرة للاهتمام".الميلاتونين وفقدان البصرتحتوي شبكية العين في العين البشرية على خلايا حساسة للضوء تقوم بإرسال الرسائل إلى الدماغ، والبقعة الشبكية (اللطخة الصفراء) هي الجزء المركزي من شبكية العين، تمكننا من رؤية الأشياء التي هي أمامنا مباشرة.وأوضح ديفيد رين، الباحث في الصحة العامة في المركز الوطني لأبحاث الرأي (NORC) في جامعة "شيكاغو"، أن الفوائد المحتملة للعلاجات الجديدة للوقاية من AMD هائلة من منظور الصحة العامة.واستعرض التقرير الذي نشره موقع "إف بي" الروسي، الأطعمة التي تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين والنوم طوال الليل، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، حيث تحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يؤدي دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.وفيما يلي بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:

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