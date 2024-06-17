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https://sarabic.ae/20240617/دراسة-الميلاتونين-يمنع-فقدان-البصر-المرتبط-بالعمر-5-أطعمة-تعززه-في-جسمك-----1089934492.html
دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك
دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك
سبوتنيك عربي
أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والذين يتناولون الميلاتونين، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر. 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T13:44+0000
2024-06-17T13:44+0000
مجتمع
الصحة
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وذكرت الدراسة أن مكملات الميلاتونين قد تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الشديد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.وقال غلين يو، أستاذ طب العيون في جامعة "كاليفورنيا ديفيس هيلث": "أعتقد أن إمكانات هذا المكمل المنخفض التكلفة والمتوفر على نطاق واسع في تقليل مخاطر "AMD" مثيرة للاهتمام".وأضاف: "مع أخذ تحذيرات الدراسة الحالية في الاعتبار، سأكون مهتمًا بمعرفة ما إذا كانت الدراسات الأخرى الأكثر صرامة تؤكد هذه النتائج المثيرة للاهتمام".الميلاتونين وفقدان البصرتحتوي شبكية العين في العين البشرية على خلايا حساسة للضوء تقوم بإرسال الرسائل إلى الدماغ، والبقعة الشبكية (اللطخة الصفراء) هي الجزء المركزي من شبكية العين، تمكننا من رؤية الأشياء التي هي أمامنا مباشرة.وأوضح ديفيد رين، الباحث في الصحة العامة في المركز الوطني لأبحاث الرأي (NORC) في جامعة "شيكاغو"، أن الفوائد المحتملة للعلاجات الجديدة للوقاية من AMD هائلة من منظور الصحة العامة.واستعرض التقرير الذي نشره موقع "إف بي" الروسي، الأطعمة التي تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين والنوم طوال الليل، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، حيث تحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يؤدي دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.وفيما يلي بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:
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الصحة
الصحة

دراسة: الميلاتونين يمنع فقدان البصر المرتبط بالعمر... 5 أطعمة تعززه في جسمك

13:44 GMT 17.06.2024
© Photo / unsplash/Umesh Soniالعين
العين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Photo / unsplash/Umesh Soni
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أفادت دراسة بأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا والذين يتناولون الميلاتونين، قد يكونون أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.
وذكرت الدراسة أن مكملات الميلاتونين قد تقلل من خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر (AMD)، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الشديد لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا.

واكتشف الباحثون هذا الارتباط بعد تحليل السجلات الطبية الإلكترونية التي تم جمعها بين عامي 2008 و2023 من المرضى في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غلين يو، أستاذ طب العيون في جامعة "كاليفورنيا ديفيس هيلث": "أعتقد أن إمكانات هذا المكمل المنخفض التكلفة والمتوفر على نطاق واسع في تقليل مخاطر "AMD" مثيرة للاهتمام".
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وأضاف: "مع أخذ تحذيرات الدراسة الحالية في الاعتبار، سأكون مهتمًا بمعرفة ما إذا كانت الدراسات الأخرى الأكثر صرامة تؤكد هذه النتائج المثيرة للاهتمام".

الميلاتونين وفقدان البصر

تحتوي شبكية العين في العين البشرية على خلايا حساسة للضوء تقوم بإرسال الرسائل إلى الدماغ، والبقعة الشبكية (اللطخة الصفراء) هي الجزء المركزي من شبكية العين، تمكننا من رؤية الأشياء التي هي أمامنا مباشرة.

ويؤثر "AMD" على البصر لأنه يؤدي إلى تلف البقعة بشكل تدريجي، وقد يعاني الأشخاص المصابون بـ"AMD" من عدم وضوح الرؤية أو تشويهها في مركز مجالهم البصري، لكن المرض لا يسبب العمى التام.

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وأوضح ديفيد رين، الباحث في الصحة العامة في المركز الوطني لأبحاث الرأي (NORC) في جامعة "شيكاغو"، أن الفوائد المحتملة للعلاجات الجديدة للوقاية من AMD هائلة من منظور الصحة العامة.

وفي السياق ذاته، قال راغيندرا أبتي، أستاذ طب العيون والعلوم البصرية في جامعة "واشنطن" في سانت لويس: "من المهم أن تكتمل هذه التجارب قبل أن يقدم الأطباء أي توصيات بشأن المرضى الذين يستخدمون الميلاتونين لصحة العين"، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.

واستعرض التقرير الذي نشره موقع "إف بي" الروسي، الأطعمة التي تساعد جسمك على إفراز الميلاتونين والنوم طوال الليل، وتعزيز الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء، حيث تحتوي هذه الأغذية على التربتوفان (Tryptophan)، وهو حمض أميني يسهم في إنتاج الميلاتونين الذي يؤدي دورا مهما في دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية.

وفيما يلي بعض أفضل الأطعمة الخفيفة التي يمكن تناولها قبل النوم بساعة:

1.
الدواجن، بما في ذلك الدجاج والديك الرومي.
2.
الأسماك، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامين "بي6"، وخاصة أسماك السلمون والتونة والهلبوت، التي تساعد على إنتاج الميلاتونين.
3.
الزبادي، خفيف ويحتوي على الكالسيوم.
4.
الموز، الغني بالبوتاسيوم، الذي يساعد على النوم بشكل جيد خلال الليل، كما يحتوي الموز على التربتوفان.
5.
الحبوب الكاملة، تُعرف الحبوب الكاملة بكونها مصدرا ممتازا للمغنيسيوم الذي يعمل على مكافحة الأرق.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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