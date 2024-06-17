https://sarabic.ae/20240617/نجم-أمريكي-يعلق-على-حبال-أعلى-المسرح-في-موقف-محرج-فيديو-----1089936415.html

نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو

نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو

سبوتنيك عربي

تعرض النجم الأمريكي، كريس براون، لموقف محرج خلال حفله الغنائي، الذي أقيم في مدينة نيوجيرسي، إذ تُرك معلّقاً في الهواء بعد تعطل أسلاك التعليق الخاصة به خلال... 17.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-17T14:11+0000

2024-06-17T14:11+0000

2024-06-17T14:11+0000

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وأظهرت المشاهد بروان وكأنه يتبادل الكلمات مع أحد أفراد الطاقم بعد أن علق أثناء تدليه من حبل مشدود به في الهواء خلال حفلة موسيقية له.وبيّنت أيضا اللقطات كيف بقي بروان معلقا في الهواء لعدة دقائق قبل وصول المساعدة، حيث جاء أفراد الطاقم إلى المسرح بسلّم كبير لمساعدته على النزول، ثم فكت الحبال والأسلاك التي رُبط بها.وتبين المشاهد أن بروان بعد نزوله خاطب الجمهور ق إنه غاضب ولكنه واصل الأداء أمامهم.طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم احتجاجا على حرب غزة... فيديووفاة قائد طائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى السعودية... فيديو

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سبوتنيك عربي

نادي الفيديو