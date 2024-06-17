نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
أهداف زيارة وزير خارجية إيران لبغداد وكردستان
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
09:03 GMT
50 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما مدى قدرة إسرائيل على الدخول في حرب شاملة مع حزب الله؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
11:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
12:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بايدن يريد إسرائيل جديدة في أوروبا وعلى حدود روسيا تحديدا لهزيمتها وتشتيتها
16:03 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
16:34 GMT
29 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:18 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:34 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
10:03 GMT
41 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
واشنطن تنتظر تواصل الوسطاء مع حماس لتمرير صفقة التبادل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:24 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
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بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
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مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
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مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240617/نجم-أمريكي-يعلق-على-حبال-أعلى-المسرح-في-موقف-محرج-فيديو-----1089936415.html
نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو
نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض النجم الأمريكي، كريس براون، لموقف محرج خلال حفله الغنائي، الذي أقيم في مدينة نيوجيرسي، إذ تُرك معلّقاً في الهواء بعد تعطل أسلاك التعليق الخاصة به خلال... 17.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-17T14:11+0000
2024-06-17T14:11+0000
مجتمع
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وأظهرت المشاهد بروان وكأنه يتبادل الكلمات مع أحد أفراد الطاقم بعد أن علق أثناء تدليه من حبل مشدود به في الهواء خلال حفلة موسيقية له.وبيّنت أيضا اللقطات كيف بقي بروان معلقا في الهواء لعدة دقائق قبل وصول المساعدة، حيث جاء أفراد الطاقم إلى المسرح بسلّم كبير لمساعدته على النزول، ثم فكت الحبال والأسلاك التي رُبط بها.وتبين المشاهد أن بروان بعد نزوله خاطب الجمهور ق إنه غاضب ولكنه واصل الأداء أمامهم.طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم احتجاجا على حرب غزة... فيديووفاة قائد طائرة خلال رحلة متجهة من القاهرة إلى السعودية... فيديو
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نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج... فيديو

14:11 GMT 17.06.2024
© Photo / YouTubeنجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج
نجم أمريكي يعلق على حبال أعلى المسرح في موقف محرج - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
© Photo / YouTube
تابعنا عبر
تعرض النجم الأمريكي، كريس براون، لموقف محرج خلال حفله الغنائي، الذي أقيم في مدينة نيوجيرسي، إذ تُرك معلّقاً في الهواء بعد تعطل أسلاك التعليق الخاصة به خلال غنائه.
وأظهرت المشاهد بروان وكأنه يتبادل الكلمات مع أحد أفراد الطاقم بعد أن علق أثناء تدليه من حبل مشدود به في الهواء خلال حفلة موسيقية له.
وبيّنت أيضا اللقطات كيف بقي بروان معلقا في الهواء لعدة دقائق قبل وصول المساعدة، حيث جاء أفراد الطاقم إلى المسرح بسلّم كبير لمساعدته على النزول، ثم فكت الحبال والأسلاك التي رُبط بها.
وتبين المشاهد أن بروان بعد نزوله خاطب الجمهور ق إنه غاضب ولكنه واصل الأداء أمامهم.
طلاب جامعة ستانفورد الأمريكية يغادرون حفل تخرجهم احتجاجا على حرب غزة... فيديو
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