https://sarabic.ae/20240618/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-15-مرة-خلال-اليوم-1089944524.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 33 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T01:24+0000
2024-06-18T01:24+0000
2024-06-18T01:24+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 33 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-المواجهة-على-محوري-خاركوف-ودونيتسك-----1089929523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 33 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك
. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 33 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد
" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.