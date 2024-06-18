القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم

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النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
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قوانين الاقتصاد
خبير: إجراءات المركزي الروسي تجلب مداخيل للبورصة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
ملفات ساخنة
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29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:03 GMT
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:34 GMT
26 د
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بلا قيود
خبير: فشل مؤتمر سويسرا كان متوقعا في غياب روسيا وعمق الخلافات
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
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كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن يصبح الناتو تحالفا نوويا مع وجود ستولتنبرغ وماكرون وشولتز
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فشل قمة سويسرا حول أوكرانيا ودول بريكس ترفض توقيع البيان الختامي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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أمساليوم
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240618/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-15-مرة-خلال-اليوم-1089944524.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم
سبوتنيك عربي
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 33 مقذوفًا من عيارات مختلفة. 18.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-18T01:24+0000
2024-06-18T01:24+0000
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 33 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sarabic.ae/20240617/القوات-الروسية-تحسن-مواقعها-على-طول-خط-المواجهة-على-محوري-خاركوف-ودونيتسك-----1089929523.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 15 مرة خلال اليوم

01:24 GMT 18.06.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كيروف في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2024
© Sputnik . Taisija Voroncova
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تابعنا عبر
أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 15 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 33 مقذوفًا من عيارات مختلفة.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تلغرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية 15 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك".
مدفعية القوات المشاركة في العملية الخاصة الروسية بأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحسن مواقعها على طول خط المواجهة على محوري خاركوف ودونيتسك
أمس, 10:25 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 33 مقذوفًا مختلفة العيارات. وبحسب المكتب التمثيلي، وردت معلومات عن إصابة أربعة مدنيين بجروح متفاوتة.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 20 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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