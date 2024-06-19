https://sarabic.ae/20240619/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-زورقين-مسيرين-ومحطة-تحكم-أرضية-لـ-أنصار-الله-اليمنية-1090000486.html

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين مسيرين ومحطة تحكم أرضية لـ "أنصار الله" اليمنية

الجيش الأمريكي يعلن تدمير زورقين مسيرين ومحطة تحكم أرضية لـ "أنصار الله" اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، اعتراض زورقين مسيرين لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية في البحر الأحمر، وتدمير محطة أرضية تابعة للجماعة في مناطق... 19.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-19T22:54+0000

2024-06-19T22:54+0000

2024-06-19T22:58+0000

الجيش الأمريكي

أنصار الله

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" في تحديث عبر منصة "إكس"، إن "قوات المنطقة نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في تدمير زورقين مسيرين تابعين للحوثيين المدعومين من إيران في البحر الأحمر".وأضافت: "بشكل منفصل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير محطة تحكم أرضية وعقدة قيادة وسيطرة واحدة في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن"، معتبرة أن "هذه الأنظمة تمثل تهديداً وشيكًا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".واعتبرت القيادة المركزية الأمريكية، أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية"، على حد قولها.ويأتي البيان العسكري الأمريكي، غداة تنفيذ مقاتلات أميركية وبريطانية 5 غارات جوية على أبراج إرسال وتجهيزات لـ"أنصار الله" في مقر إذاعة محافظة ريمة (غرب اليمن)، وقصفها بثلاث غارات أخرى مواقع للجماعة في منطقة الطائف بمديرية الدريهيمي جنوب مدينة الحديدة (غرب اليمن) الساحلية على البحر الأحمر، حسب ما أفاد مصدران لـ "سبوتنيك".ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله"، مهاجمة مدمرة أميركية وسفينتين تجاريتين في البحرين الأحمر والعربي، وذلك بعد أيام من إعلان الجماعة، يوم الخميس الماضي، اندلاع حريق في سفينة بالبحر العربي، وإصابة سفينتين خلال هجومين مماثلين في البحر الأحمر.وكشف زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، عن ارتفاع عدد السفن التي استهدفتها قوات الجماعة منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي إسناداً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة في مواجهة الجيش الإسرائيلي، إلى 145 سفينة مرتبطة بإسرائيل وأمريكا وبريطانيا.وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله"، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أميركا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني والفصائل الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب الفصائل الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sarabic.ae/20240618/أنصار-الله-عملياتنا-العسكرية-هدفها-حماية-حقوق-وحرية-الإنسان-ولن-تتوقف-إلا-بوقف-العدوان-1089957443.html

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سبوتنيك عربي

الجيش الأمريكي, أنصار الله